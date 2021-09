Damiano e Thomas dei Maneskin come non li avete mai visti: video

Damiano e Thomas dei Maneskin come non li avete mai visti: Victoria pubblica video e mostra una versione inedita degli amici.

Damiano David e Thomas Raggi come non li avete mai visti. Il frontman, sul palco, è un vero animale da palcoscenico. Damiano, però, ha sempre affermato di odiare le feste al punto da avere, tra i tanti tatuaggi, anche la frase “I hate parties”. Thomas, invece, non ha mai negato di amare divertirsi al punto che, più spesso, Damiano ha sottolineato come tra tutti, il chitarrista e Victoria siano quelli più festaioli.

Pur non amando troppo le feste, Damiano si è letteralmente lasciato andare durante una serata trascorsa con gli amici. Ad immortalare tutto è stata Victoria De Angelis che, tra le proprie storie di Instagram, ha regalato ai fans una versione inedita di Damiano e Thomas.

Damiano e Thomas dei Maneskin senza regole ad una festa: il video di Victoria conquista tutti

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono uniti non solo dalla passione per la musica, ma anche da una vera e profonda amicizia. Oltre a trascorrere insieme intere giornate quando lavorano, i Maneskin amano uscire insieme e divertirsi con gli amici di sempre. Tornati a Roma, dopo i giorni trascorsi a Mosca dove Damiano e Victoria hanno ricevuto un regalo speciale dai fans, i Maneskin si sono regalati una serata di divertimento.

Nel video pubblicato da Victoria, Damiano, a torso nudo, canta e balla con l’amico Thomas. “Damiano hates parties, lol”, scrive la bassista dei Maneskin prendendo in giro l’amico che non ama le feste. Insieme agli amici, però, Damiano si lascia andare esattamente come fa quando sale sul palco.

Il segreto dei Maneskin, dunque, è l’amicizia che lega Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sin dai tempi della scuola e che, con gli anni e i sogni che condividono, è diventata sempre più forte. Oggi, infatti, si considerano una vera famiglia come sottolineano in coro durante le varie interviste.