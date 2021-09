Ethan dei Maneskin: così non l’avete mai visto, foto

Ethan dei Maneskin, durante il viaggio della band in Russia, si mostra come non aveva mai fatto. La foto che sta facendo impazzire tutti.

In Russia, Ethan dei Maneskin ha tirato fuori un lato inedito di se stesso. Il batterista dei Maneskin, insieme a Victoria, Damiano e Thomas, ha regalato ai fans una serie di foto ricordo del viaggio fatto a Mosca. Una serie di scatti in cui i quattro ragazzi sono immortalati per strada, in bagno o circondati dai numerosi fans che li hanno accolti con grande entusiasmo.

Tra le varie foto pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale della band romana, quella di Ethan ha attirato, in modo particolare, l’attenzione dei 5,4 milioni di follower. Nella foto in questione, infatti, Ethan si mostra come non aveva mai fatto.

Ethan dei Maneskin: la foto in bagno scatena i fan

La foto di Ethan Torchio che ha scatenato i fans è quella che vedete qui in alto e che è stata pubblicata sulla pagina ufficiale dei Maneskin che hanno ringraziato i fans russi per l’accoglienza promettendo di tornare presto per un concerto. Il batterista dei Maneskin è stato così immortalato in un momento intimo.

Non è la prima volta che i Maneskin regalano ai fans foto del genere. Dopo il tour europeo fatto dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin avevano pubblicato le foto ricordo dei loro viaggio regalando ai fans una foto di Thomas e Damiano in bagno.

La foto in cui Ethan pubblicata insieme ad altre foto ricordo del viaggio in Russia dove i Maneskin sono tutti insieme, ha scatenato i fans collezionando migliaia di like e commenti tra i quali anche quello di Victoria.

Per i Maneskin, dunque, il momento d’oro continua. Da mesi, infatti, la band non si ferma un attimo viaggiano in giro per l’Europa. Solo recentemente i quattro artisti hanno potuto godersi qualche giorno di relax con Victoria che si è recata in Danimarca con la sorella regalandosi un nuovo tatuaggio.