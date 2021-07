Maneskin, i ricordi proibiti fanno impazzire i fan: foto

I Maneskin ripercorrono il viaggio fatto in Europa condividendo con i fans i momenti più belli e pubblicano anche i ricordi proibiti.

Dopo le fatiche del tour promozionale europeo, i Maneskin si stanno riposando nella casa-studio dove hanno cominciato a lavorare all’album Teatro d’Ira – Vol. II. Tra un momento di relax e una seduta in studio, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno deciso di condividere con i fans alcuni dei momenti trascorsi in giro per l’Europa.

Tra le tante foto pubblicate, i Maneskin hanno condiviso anche una molto privata che ha rapidamente fatto il giro del web. Il gesto della band romana è stata particolarmente apprezzata dai fans che, dopo aver patito la loro, breve assenza dei loro beniamini sui social, si sono scatenati con like e commenti.

Le foto ricordo dei Maneskin del viaggio in Europa: la foto di Damiano e Thomas scatena l’entusiasmo dei fan

Da Berlino ad Amsterdam, da goteborg a Copenaghen fino a Parigi e la Polonia, i Maneskin sono stati i protagonisti di un tour promozionale europeo durato due settimane nel corso del quale hanno ricevuto un affetto incredibile dai fans di ogni Paese. Per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stata una grande emozione che hanno immortalato non solo nei loro cuori, ma anche con foto ricordo come quella che vedete qui in alto.

Tra le tante foto, inoltre, la giovane band romana ha voluto regalare uno scatto molto intimo ai fans in cui Damiano e Thomas sono in bagno. Una foto che ha ricordato ai fans storici quella scattata a Damiano nella stessa posizione all’inizio della loro carriera.

Nel frattempo, la scalata dei Maneskin che hanno rotto il silenzio sul manager, non si ferma. Dopo aver conquistato tutte le classifiche mondiali e aver conquistato la posizione numero 59 tra gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify, conquistano anche New York.

La band sarà protagonista a Times Square, con il Billboard di Spotify e una playlist a loro dedicata, “This Is Maneskin“.

“Controlliamo costantemente le classifiche Spotify per monitorare i nostri risultati e siamo ancora increduli dei risultati pazzeschi e del grande successo che stiamo riscuotendo. Inoltre, abbiamo appena terminato un tour in tutta Europa, incontrando molti fan in ogni paese in cui siamo andati, e siamo davvero felici di questo”, hanno detto in un’intervista rilasciata al blog di Spotify.