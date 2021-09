Scopri quali strategie mettere in atto per ottenere un naso visibilmente più piccolo grazie al make up. Trucchi e consigli per vederti sempre al meglio con il minimo sforzo.

Piacersi al 100% è spesso un’impresa per la quale occorrono anni di esperienza e di conoscenza approfondita con se stesse. Mentre il tempo scorre, però, può capitare di avere delle parti del viso con le quali non ci si sente esattamente in armonia. Una di quelle che più di frequente risultano ostiche da accettare è il naso, sopratutto se poco regolare o se diverso da come lo si desidera.

Di nasi ce ne sono diversi ed ognuno con le proprie particolarità. E sebbene il consiglio sia quello di imparare ad accettarlo per quello che è, essendo grate della sua capacità di farci sentire profumi piacevoli, a volte può capitare di desiderare di renderlo meno ingombrante. Un problema che, come si sarà capito, riguarda in particolare chi ha un naso particolarmente grande. Un piccolo problema al quale si può rimediare con il make up.

Come usare il make up per far apparire il naso più piccolo

Quando si sogna un naso meno appariscente, la prima cosa da fare è quella di concentrarsi su tutto il volto. A dare la percezione di quanto è grande, largo o lungo sono infatti tanti piccoli particolari, alcuni dei quali legati anche a come si truccano gli occhi o a quanto si sceglie di colorare le gote o di coprire le occhiaie.

Particolari che, anche se non sembra, possono fare la differenza. Motivo per cui, oggi, andremo a scoprire come rendere il naso più piccolo in modo semplice e veloce.

Realizzare un mini contouring. Diciamocelo, il contouring è parecchio difficile da applicare e, sopratutto, richiede diverso tempo. Se si ha un naso largo, però, si può ovviare applicando ai lati un fondotinta di un tono più scuro rispetto a quello che si usa per il resto del volto. Un modo semplice per creare un effetto ottico che aiuti a minimizzare la larghezza del proprio naso. E in caso di naso troppo lungo? In tal caso il correttore andrà applicato sulla punta e tra le narici. Ciò che conta, in entrambi i casi, è riuscire a sfumare il tutto per bene.

Nascondere per bene le occhiaie. Un altro aspetto importante, come già accennato, è tutto ciò che sta intorno al naso. Nel caso delle occhiaie, le ombre in quella zona rischiano di metterlo particolarmente in luce. Per ovviare a questo problema occorre quindi coprirle al meglio.

Truccare gli occhi in modo naturale. Evitare un make up pesante nella zona occhi aiuta ad alleggerire tutta la zona. Ciò porta a notare meno il naso. Meglio puntare quindi su colori naturali, evitando troppo eye liner e puntando tutto su altre zone del viso.

Applicare fard o blush obliquamente. Con questa piccola astuzia, si mettono in evidenza le gote portando a non notare troppo il naso. Un modo simpatico per non nasconderlo ma far sì che non si noti più di tanto. Nell’insieme, infatti, apparirà naturalmente più piccolo.

Puntare l’attenzione sulle labbra. Due labbra carnose, tendono a distogliere l’attenzione dal naso e creano una serie di equilibri che lo fanno apparire più piccolo e più corto. Sia in caso di naso lungo che largo, quindi, ingrandire la bocca aiuterà a farlo apparire più piccolo. Un gioco di proporzioni che vale la pena provare.

Seguendo queste dritte, il naso sembrerà naturalmente meno importante, donando la piacevole sensazione di essere più simili all’immagine di se che più desidera e tutto senza dover ricorrere ad interventi o a sessioni di trucco interminabili.