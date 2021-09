Perché buttare l’olio di conservazione del tonno quando possiamo utilizzarlo per preparare delle gustose ricette? Scoprite perché è buono e come usarlo

Difficilmente in una ricetta a base di tonno troverete anche ingrediente fondamentale. Perché se è il tonno è buono, il merito è anche dell’ollio con cui è stato conservato. Ma di solito lo buttiamo via ed è un peccato

Gli esperti infatti lo hanno analizzato, scoprendo che è una fonte preziosa di Omega 3 e vitamina D al pari del pesce. Grazie alla conservazione del tonno e alla sua lavorazione, è un olio buono, rattato a dovere e qui di commestibile.

Ma soprattutto, buttarlo via non diminuirà le calorie del piatto. E poi in genere nelle ricette con il tonno dobbiamo sempre aggiungere qualche cucchiaio di olio. Quindi, perché non usare direttamente questo, riciclandolo?

Come riciclare l’olio del tonno in scatola? Prepariamo la pasta con tonno e peperoncino

Una ricetta semplice e intelligente per riciclare l’olio del tonno? Gli spaghetti (o altra pasta lunga) con tonno e limone, pronti in meno do mezz’ora.

Ingredienti:

400 g spaghetti

160 g tonno sott’olio

4-5 cucchiai di olio del tonno

1 spicchio di aglio

2 limoni

1 peperoncino fresco

1 mazzetto di prezzemolo

sale q.b.

Preparazione:

Mettete su l’acqua per la pasta e quando arriva ad ebollizione salatela. Poi calate gli spaghetti. Le linguine o il formato di pasta che avete scelto e intanto che cuociono potete preparare anche il condimento veloce.

Spellate e tritate finemente l’aglio in 1 cucchiaio di olio estratto dalle scatolette di tonno, usando una padella che poi possa contenere anche la pasta cotta. Quando l’aglio è dorato aggiungete anche il succo dei due limoni e poi un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta.

Aggiungete anche il prezzemolo tritato e date una girata al condimento. Poi scolate la pasta ancora al dente e versatela direttamente nella padella, regolando di sale, aggiungendo ancora un po’ di acqua di cottura se la salsa sembra troppo asciutta.

Prendete il tonno il tonno, sbriciolatelo e aggiungetelo alla pasta nella padella. Poi unite ancora un po’ di prezzemolo e delle fettine di peperoncino fresco, confdendo comn il restk dell’olio di conservazione. Mescolate per fare insaporire la pasta, assaggiate per capire se è indietro di sale e portate in tavola ancora caldo.