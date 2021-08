Una Vita anticipazioni italiane: grande paura per Camino

Le Anticipazioni di Una Vita segnano uno spiacevole cambio di scena per Camino. La donna non potrà fidarsi più di nessuno.

Una Vita continua a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo. In quanto i colpi di scena nella soap opera spagnola, si sa, sono ormai all’ordine del giorno. In particolar modo per il personaggio di Camino. La donna sembra infatti non trovare pace e dopo aver scoperto il segreto di Ildefonso, inizierà a notare una sua strana ossessione che inquieterà e non poco il pubblico del piccolo schermo nostrano.

Le anticipazioni italiane di Una Vita approfondiscono il segreto dell’uomo ed in lui inizia a nascere una strana ossessione. Diventerà un pericolo per la sua tanto amata Camino?

Anticipazioni italiane Una Vita: Ildefonso inquieta Camino

Camino, dopo aver scoperto l’agghiacciante segreto di suo marito, accetta di proseguire con il loro matrimonio. Contenta del fatto che non potendo avere alcun tipo di approccio carnale con lui, non tradirà in alcun modo la sua Maite Zaldua, la donna di cui sarà per sempre innamorata.

Ildefonso, però, inizia a sentire la pressione esterna e nota che sua suocera non fa altro che chiedere a sua figlia quando diventerà madre. Come se non bastasse, poi, c’è anche Anabel che, nonostante l’ex soldato abbia chiesto a sua moglie di non rivelare a nessuno del suo segreto, è a conoscenza di tutto e per questo motivo inizierà a scrutare la coppia come non mai. Indagando su ogni loro singolo gesto e il tutto non passerà inosservato agli occhi di Cortes.

Da quel momento in poi l’uomo inizia a sviluppare una vera e propria ossessione nei confronti di sua moglie. Tanto da spiarla mentre lei dorme sul divano. Ildefonso la guarda in maniera macabra, iniziando a pensare che se solo potesse non si farebbe alcuno scrupolo nell’avere un rapporto carnale con lei e mentre quest’ultima dorme, lui prova perfino a baciarla.

Un risvolto decisamente inaspettato per questa coppia, che fin dal primo momento non ha mai convinto il pubblico del piccolo schermo. Sia perché in fondo Camino non ha mai dimenticato Maite, ma anche perché l’interesse dell’uomo è apparso fin da subito strano. Così come il suo atteggiamento nei confronti di lei. Sicuramente nel corso delle puntate gli autori approfondiranno meglio questo aspetto i colpi di scena saranno serviti sul piatto d’argento.

Le nuove puntate di Una Vita segnano l’ennesimo capitolo difficile da affrontare per Camino. La donna riuscirà anche a superare questo nuovo ostacolo che il destino ha scelto di porle? Non ci resta che seguire la fiction spagnola per scoprirlo.