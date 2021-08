Beautiful anticipazioni: dramma senza fine per Steffy

Le anticipazioni di Beautiful narrano un dramma senza fine per Steffy. La giovane Forrester si troverà faccia a faccia con il suo più grande incubo.

Le nuove puntate di Beautiful non sembrano dare pace al personaggio di Steffy Forrester. La giovane, per quanto riguarda la messa in onda americana, si troverà ancora una volta faccia a faccia con il suo più grande incubo: Sheila Carter.

Nonostante Steffy sia riuscita ad ottenere un ordine restrittivo nei confronti della donna, con tanto di pattuglia che perlustra la zona, quest’ultima non solo riesce ad infiltrarsi in casa sua in sua assenza ma riesce anche ad entrare in contatto con Hayes, il giovane nipotino da poco nato.

Ma com’è stato possibile tutto ciò? Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Sheila riuscirà ad entrare di nuovo in contatto con suo figlio Finn grazie all’aiuto di Jack Finnigan. Quest’ultimo, ricattato dalla Carter per una relazione avuta molti anni fa, asseconderà la sua richiesta e farà da tramite tra i due.

Anticipazioni Beautiful, Sheila perseguita Steffy: il suo incubo continua

Steffy Forrester, nonostante abbia compreso la curiosità di suo marito Finn di conoscere sua madre biologica, lo supplica di non avere alcun rapporto con lei a causa di tutto il dolore che le ha provato in passato e nonostante lui la rassicuri che questo non avverrà mai, quando parte per un viaggio di lavoro in compagnia di Hope ha una strana sensazione. Sensazione che si conferma essere più che esatta, in quanto non appena varcherà la soglia di casa troverà Sheila Carter con in braccio suo figlio.

La Cater non solo è riuscita ad evadere l’ordine restrittivo, ma ha messo anche le mani sul figlio di Steffy. Quest’ultima è furibonda e riesce a far capire alla donna che il suo nemico numero uno è lei e che non ha alcuna intenzione di fare in modo che possa rovinargli ancora una volta la vita.

Per questo motivo, nonostante lei e Finn siano sposati da molto poco, Steffy si trova di fronte ad una difficile scelta. Non sa se proseguire questo matrimonio con l’uomo che ama, visto che non riesce più a fidarsi di lui. Ha tradito la sua fiducia ed ha messo il loro bambino in pericolo. La giovane Forrester sta affrontando uno dei periodi più complicati della sua vita e non sa in che direzione far andare il tutto.

Sheila Carter ora ha compreso che non solo deve continuare a persuadere suo figlio, ma deve fare i conti anche con Steffy che non crede, come darle torto, alla sua buona fede e voglia di voltare pagina.