Anticipazioni Beautiful: un segreto sconvolge i Forrester

Le anticipazioni di Beautiful rivelano un segreto che sconvolgerà per sempre le vite dei Forrester: ogni loro certezza andrà a crollare.

Beautiful è senza dubbio una delle soap opera più amate dal pubblico del piccolo schermo, non solo nostrano ma anche di oltreoceano. Altrimenti non andrebbe in onda da oltre 30 anni.

Lo show a stelle e a strisce da anni riesce a tenere incollati alla tv i suoi fedeli sostenitori, che non possano fare a meno di scoprire gli intrighi e passioni dei loro beniamini. Questi, infatti, insieme ai colpi di scena, sono quasi all’ordine e nelle nuove puntate che a breve vedremo sul piccolo schermo degli italiano un terribile segreto verrà finalmente svelato. Un segreto che svolgerà la famiglia Forrester che ancora una volta dovrà fare i conti con Sheila Carter.

Anche se quest’ultima continua a rassicurare loro di essere cambiata, ma nessuno sembra credere alle sue parole. L’unico che mostra segni di cedimento nelle nuove puntate di Beautiful sembrerebbe essere suo figlio Finn, che inizia con lei un rapporto che potremmo quasi definire clandestino. In quanto scambierà qualche messaggio con sua madre in gran segreto, ma non è questa la rivelazione a cui il pubblico del piccolo schermo andrà incontro con il passare dei giorni.

Beautiful Anticipazioni: Jack Finnegan ha sempre mentito

Le anticipazioni di Beautiful infatti rivelano che non soltanto Sheila Carter era a conoscenza che Finn fosse suo figlio, ma anche qualcun altro sapeva tutta la verità dei fatti, ma ha sempre taciuto senza dire nulla. Per poi giustificarsi affermando che non sapeva assolutamente nulla dell’oscuro passato che legava, e che lega tutt’ora, la donna alla famiglia Forrester.

Stiamo parlando di Jack Finnegan. L’uomo, infatti, dopo essere stato messo alle strette, confida di essere stato a conoscenza fin da subito dei legami di Sheila, ma affermerà di non aver mai assolutamente immaginato prima che potessero esserci dissapori così oscuri e tetri tra la Carter e la famiglia Forrester. Per questo motivo loro non hanno alcuna intenzione di farla tornare all’interno delle loro vite, ma lei continua ad insidiarsene e nonostante abbia ricevuto un ordine restrittivo proverà a far cambiare idea a suo figlio Finn che nonostante tutto non può fare a meno di sentire un forte richiamo nei suoi confronti. Tanto da far vacillare qualsiasi sua certezza.

Le nuove puntate di Beautiful sono pronte a tenere ancora una volta il suo fedele pubblico incollato allo schermo. C’è chi infatti crede nella buona fede di Sheila e chi invece sospetta che, nonostante siano passati diversi anni, lei sia sempre la stessa. Pronta a pensare unicamente ai suoi interessi.