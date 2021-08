Gemma Galgani si è sottoposta ad un estremo gesto. Il pubblico farà fatica a riconoscerla durante la nuova stagione di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. La dama di Torino spesso e volentieri fa discutere non soltanto per le sue conoscenze, ma anche per le scelte che riguardano la sua persona e il suo privato.

Durante l’inizio della passata stagione del dating show di Maria De Filippi, ha fatto parlare e non poco la scelta di volersi sottoporre ad un lifting dopo aver iniziato una conoscenza con un ragazzo di soli 26 anni, Nicola Vivarelli. Ora l’episodio sta per ripetersi nuovamente, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione televisiva. In quanto, secondo quanto dichiarato da Riccardo Signoretti per il settimanale Nuovo, Gemma Galgani si è rifatta il seno prima di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani si è rifatta il seno

Gemma Galgani, poco prima dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, che ieri ha iniziato con le prime registrazioni, ha scelto di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico dopo il chiacchieratissimo lifting dello scorso anno.

La scelta della dama di Torino, che fa parte del programma da 11 anni, ha spiazzato e non poco il pubblico del piccolo schermo che di tutto si sarebbe aspettato da lei, tranne che la scelta di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Ma vediamo insieme che cosa ha anticipato, nel dettaglio, il direttore del settimanale Nuovo riguardo l’intervento a cui la Galgani ha scelto di sottoporsi.

“Gemma Galgani si è rifatta (anche) il seno. Clamoroso a “Uomini e donne”. Gemma – la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi – apparirà in studio con un decolleté nuovo di zecca. Una … grande novità che non passa inosservata! La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?”

Queste sono le parole utilizzate da Riccardo Signoretti, che ha lanciato una vera e propria bomba sulla dama più famosa del piccolo schermo degli italiani. La Galgani non smette di stupire il suo pubblico e siamo sicuri che non mancheranno forti reazioni dopo il suo ingresso negli studi Elios di Roma. In particolar modo da parte di Tina Cipollari, che è sempre stata protagonista di alcune frecciatine della dama in riferimento ai ritocchini estetici a cui ha scelto di sottoporsi negli anni passati.

Gemma a Uomini e Donne apparirà con un seno nuovo di zecca, ma questo sarà sufficiente per trovare un cavaliere adatto a lei e che riesca a farle finalmente a provare le tanto attese emozioni di cui è solitamente parlare? Staremo a vedere.