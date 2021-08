Bellissima e giovanissima, la star di Uomini e Donne è irriconoscibile

Uomini e Donne: la dama più famosa e amata del Trono Over era davvero bellissima. Impossibile da riconoscere al giorno di oggi.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato nel mondo del piccolo schermo numerosi personaggi televisivi, che sono subito entrati nel cuore del pubblico nostrano. Un esempio tra tutti, nonostante abbia fatto il suo ingresso negli studi Elios di Roma soltanto durante le ultime settimane della passata stagione, è Isabella Ricci.

La dama, in pochissimo tempo, è riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori. In quanto fin da subito è apparsa come una donna completamente opposta all’indiscussa protagonista del Trono Over, Gemma Galgani. Se la dama di Torino si butta a capofitto nelle relazioni, dove è palese che le cose non potranno andare come sperato, Isabella è molto più riflessiva e razionale, dimostrando un’eleganza che difficilmente il pubblico ha potuto ammirare nel programma di Maria De Filippi.

La dama, tra l’altro, non ha mai nascosto che da giovane ha posato per qualche servizio fotografico. Dimostrazione che fin da giovanissima ha sempre avuto dalla sua classe e bellezza. E di recente, sul suo profilo Instagram, ha deciso di condividere con i suoi fedeli sostenitori una foto di quel periodo. Nonostante siano passati anni, Isabella Ricci da giovane è bellissima come adesso. Anche se aveva un look totalmente diverso. Voi l’avreste riconosciuta?

Isabella Ricci da giovane: la dama di Uomini e Donne era bellissima

Isabella Ricci, in questo inedito scatto che ha deciso di condividere con il popolo della rete, che nonostante la sua breve permanenza all’interno del programma non può fare a meno di mostrare la stima e l’affetto che prova nei suoi confronti, appare più bella che mai.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne sfoggia un look totalmente differente rispetto a quello con cui ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani. Lunghi capelli castani che accompagnano il suo viso e non fanno che e non fanno altro che esaltare la sua eleganza.

La dama, che di recente ha lanciato un importante sui social, è diventata l’esempio della bellezza al naturale all’interno del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Perché, nonostante siano passati molti anni da quando è stato realizzato lo scatto che lei stessa ha scelto di condividere con il suo fedele pubblico, è impossibile non notare la somiglianza che la lega ad oggi.

La semplicità, la classe e l’eleganza sono dunque gli ingredienti vincenti che le hanno permesso di fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che sperano più che mai di poterla rivedere anche durante la prossima stagione di Uomini e Donne, di cui a breve dovrebbero iniziare le registrazioni. Visto che non manca poi così tanto alla sua messa in onda.

Isabella Ricci prima di Uomini e Donne era bellissima come oggi, anche se con un look totalmente differente rispetto a quello adottato di recente.