Star in the star, Ilary Blasi già sotto accusa: la presentatrice risponde per le rime

Ilary Blasi è la conduttrice del nuovo talent show di Canale 5, Star in the Star, ma qualcuno pensa che non sia pane per i suoi denti: lei non la manda certo a dire.

Ilary Blasi è pronta a partire con il suo nuovo programma su Canale Cinque.

Si chiama Star in the Star e lo spot in cui Ilary si presenta nelle vesti di Marilyn Monroe sembra già esser entrato nel mito. Sembra però che qualcosa potrebbe presto giungere a metter i bastoni tra le ruote alla Blasi. Che cosa? Ve lo spighiamo noi.

Ilary Blasi: “quando sarò lì vedremo”

Ma che cosa è Star in the Star? A spiegarlo è stata la stessa Ilary Blasi in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli ma saranno camuffati, come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neppure io! […] All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce, cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo.”

Il format è per Ilary Blasi una novità assoluta. Lei, abituata ad avere a che fare con i relato show, ora dovrà misurarsi con un talent e la cosa potrebbe spaventare ma la conduttrice ha, come sempre, le idee belle chiare:

“Io introdurrò le varie celebrità, daró la parola ai giudici, magari interverrò nelle discussioni, ma non so ancora bene come potrebbe essere condurre questo programma perché è un’esperienza nuova, totalmente diversa da un reality, almeno sulla carta. Quando sarò lì vedremo. In ogni caso non mi preoccupo: alla fine si tratta solo di un gioco, di un varietà.”

LEGGI ANCHE –> Avete visto la camicia viola di Ilary Blasi? Scopriamo marca, prezzo e dove comprarla

Qualcuno però pensa che la Blasi possa esser caduta in un vero e proprio trabocchetto. Il programma nasconderebbe infatti delle falle alla sua stessa base, qualcosa che lo sta portando nell’occhio del ciclone ancor prima di iniziare.

Lo slogan di Star in the Star infatti recita: “Chi si nasconde dietro la maschera?”, vi ricorda qualcosa?

Eh già, proprio i promo del Cantante Mascherato, dove Milly Carlucci recitava: “Chi c’è dietro la maschera?”

I due programmi sembrano avere fin troppo in comune e l’effetto copia sarebbe infatti dietro l’angolo, peggio ancora se dovesse poi trattarsi di una brutta copia.

Come andrà a finire? Be’, Ilary è una che se la cava sempre quindi non resta che stare a vedere.