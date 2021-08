Un gesto banale e comune può rovinare le nostre ricette, vediamo insieme regole e consigli per come mettere il sale nell’acqua quando cuociamo la pasta

É uno dei gesti più comuni per tutti quelli che cucinano, l’abbiamo fatto centinaia di volte eppure il dubbio viene sempre specialmente le prime volte. Parliamo del sale nella pasta che sembra un gesto banale ma in realtà ha una sua valenza ed è anche uno dei segreti per un buon primo piatto.

Sbagliare la quantità rischia di trasformare un’ottima ricetta in un piatto banale, se non impossibile da mangiare, perché troppo piatto o troppo saporito. Non è difficile fare i gesti giusto, ma come per tutte le nostre mosse in cucina ci sono tempi, modi e quantità.

La regola di base è una sola: ogni 100 grammi di pasta secca servono 1 litro di acqua e 10 grammi di sale. Ma in realtà non tutti i tipi di sale sono uguali e non tutti danno lo stesso sapore all’acqua e quindi alla pasta perché ci sono sapidità diverse. Se non volete fare a occhio e nemmeno mettervi lì a pesare ogni volta, sappiate che un cucchiaio normale da minestra contiene all’incirca 30 grammi di sale.

Ma dovete fare anche attenzione ad un altro particolare. Diverse ricette infatti richiedono di aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta che servirà per mantecarla insieme al condimento e dare la giusta cremosità. Questo significa in pratica che non dovete salare troppo il condimento se non volete un piatto troppo saporito.

Sale nell’acqua della pasta, anche i tempi sono importanti

La vera domanda però è: quale sale usare per la pasta e quando metterlo? Solitamente per salare la pasta utilizziamo il sale grosso perché più semplice da maneggiare, M;a c’è anche un altro motivo ed è legato alla loro composizione naturale. Un cucchiaio di sale grosso conterrà comunque meno cloruro di sodio rispetto ad uno di sale fino e quindi è anche meglio per la nostra salute. In ogni caso, sale grosso oppure fino, la quantità giusta rimane la stessa.

E allora, quando è che dobbiamo agire? In generale, il sale è freddo e l’acqua invece calda. Per questo, quando buttiamo il sale nella pasta abbasseremo la temperatura.

Per questo il momento migliore per salare l’acqua è poco prima di buttare la pasta, quando comincia a bollire. Non tanto prima, perché servirebbe a poco, ma nemmeno quando la pasta è già nella pentola. Banale, ma essenziale.