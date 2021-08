Devi assolutamente provare ad indossare il mare con un look color acquamarina. Ecco come brillare

L’acquamarina è la pietra portafortuna del mese di marzo il cui nome deriva appunto dalle due parole che richiamano il colore brillante dell’acqua del mare. È anche una varietà verde – azzurrina molto usata quest’anno per l’abbigliamento estivo, gli accessori (non solo i bijoux) e gli smalti. Scopriamo quali sono i capi must-have per risplendere.

Questo magico colore riesce in un solo secondo ad esaltare l’abbronzatura e a ringiovanire chi lo indossa grazie alla luce che dona e all’associazione inconscia con l’elemento che più ci appartiene, l’acqua. Anche nelle collezioni dell’autunno inverno troveremo borse, scarpe e molto altro in una versione di acquamarina, seppur più fredda. Vediamo oggi cosa scegliere per farci guardare in spiaggia o nelle feste di saluto all’estate.

Come indossare l’acquamarina

Negli abiti da cerimonia color acquamarina bisogna puntare, in questa stagione, sul ricamato a maniche corte come il modello attillato disegnato da Matilde Cano (foto seguente). La stilista, nella stessa gradazione, propone anche un dress lungo con profonda scollatura sulla schiena e decorazione gioiello od un’opzione, con taglio da giorno, che vede la gonna appena sopra il ginocchio e il top a mantellina. Look sempre molto femminili e chic.

Riguardo agli accessori la varietà è infinita ma se vi piace l’accostamento oro bianco – acquamarina c’è l’idea di Stroili: un semplice e sottile girocollo che vede due piccoli diamanti sulle estremità superiori della pietra a goccia. Il prezzo è di 463,20 euro sul sito ufficiale del brand (già scontato del 20%).

Per le calzature sono stati i sandali di Aldo Castagna ad averci immediatamente conquistate. Realizzati in pelle laminata con listini intrecciati e cinturino alla caviglia, hanno una pratica suola in cuoio ed un tacco scolpito, rivestito in pelle. Costano, con i saldi al 30%, 181,50 euro.

In spiaggia potete stupire con il bikini Gisele di EnKris beachwear. Composto da un top in paillettes con coppe preformate estraibili che si allaccia sul retro (si può usare anche come reggiseno a vista sotto una camicia annodata) e da uno slip con fasce in lycra a effetto seta, ha un prezzo di 65 euro ma l’effetto è che ne valga almeno il triplo. In questi casi, lo sappiamo, è bene “fare l’affare” e farsi poi i selfie di rito per Instagram.

Per la prossima stagione, non perdete di vista le borse di Stella McCartney. Si va dai 500 euro in su ma ve ne sono alcune – come la Crossbody da preordinare – in un color ghiaccio irresistibile che potremmo definire la versione fredda dell’amata acquamarina.

L’acquamarina è il colore dell’estate. Nel make-up valorizza gli occhi chiari, è uno degli smalti più richiesti e per l’outfit è super cool! Scegli anche tu il capo che desideri in questa magica nuance.

Silvia Zanchi