Avete visto la camicia viola di Ilary Blasi? Scopriamo marca, prezzo e dove comprarla

Una camicia viola ampia e da annodare in vita. A sfoggiarla Ilary Blasi ma a realizzarla un’altra famosissima: ecco di chi stiamo parlando.

Un look super chic ma casual al tempo stesso per Ilary Blasi che, nelle sue Instagram story di oggi (lunedì 14 giugno), incanta i suoi follower in viola.

Se tutti hanno notato infatti come Ilary conclusa l’Isola dei Famosi appaia più che in forma, noi da brave fashion addicted abbiamo occhi solo per la sua camicetta viola, morbida, legata invita e con generosa scollatura.

Anche voi già sognate di avere questo capo nel vostro guardaroba? Prima di fantasticare troppo però scopriamo il marchio, dove acquistarlo e, soprattutto, quanto costa.

La camicia viola di Ilary Blasi: marca, prezzo e dove comprarla

Ilary la sfoggia con sneakers e pantaloni bianchi ma noi la immaginiamo almeno in una miriade di look diversi. Con shorts, minigonna ma anche una bella longuette e, perché no, con die bermuda: questa camicia ci sembra veramente versatile.

Come specificato su Instagram dalla stessa Ilary Blasi la camicetta le è stato donata da Sharon Fonseca (che lei ringrazia per l’appunto nelle sue ultimissime stories) e fa parte della sua collezione moda. Non a caso la vediamo indossata anche dalla ragazza sul suo profilo Instagram, questa volta con shorts e sandali rosa con tacco (eh sì, questa camicetta è proprio versatile).

Se dunque vogliamo sfoggiare anche noi questa deliziosa camicetta ecco che possiamo acquistarla sul sito internet della griffe (clicca qui se vuoi comprarla) ma quanto ci costa? Il capo è venduto a 175 dollari, circa 150 euro, certo non uno shopping propriamente low cost ma nemmeno qualcosa di irraggiungibile, uno sfizio che volendo potremo anche provare a toglierci.

Che ne dite ci proviamo? Almeno questa volta non siamo di fronte a qualche cosa di autenticamente irraggiungibile, a noi poi la scelta: una camicetta può valere 150 euro? Solo voi potete risponde e, ovviamente, anche le vostre carte di credito.