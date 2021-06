Look country chic come Miriam Leone: copiamo il suo stile rilassato ma elegantissimo

L’outfit era perfetto per interpretare il look country chic in maniera romantica ma sempre alla moda. Di cosa parliamo? Ma di uno degli ultimi look di Miriam Leone!

Che si tratti di una delle attrici più di successo nel panorama del cinema italiano è indubbio. Insomma: a talento ci siamo e forse è questa la cosa più importante, vero?

Tutte le vere esperte ed appassionate di moda, però, sanno riconoscere anche quando qualcuno, nonostante abbia un’altra passione ed un altro lavoro, sia però… un vero e proprio faro di stile!

Miriam Leone, sicuramente, è una di quelle artiste che si fanno notare anche per il suo stile, sempre on point ed alla moda.

Proviamo a copiare il suo look “campagnolo” che, possiamo assicurarvelo, di “campagnolo” non ha veramente niente.

Look country chic: copiamo quello di Miriam Leone con il vestito rosa

Tempo di vacanze: finalmente possiamo sfoggiare i nostri rilassatissimi look estivi!

Non scherziamo, anche se siamo in vacanza i nostri outfit devono essere sempre perfetti e precisi, non possiamo assolutamente rinunciare allo stile!

Per far sì che i tuoi outfit siano sempre invidiati e copiati da tutti anche in vacanza, possiamo prendere ispirazione dalle star.

Perché no, dopotutto? Uno degli ultimi post di Miriam Leone, infatti, ci ha fatto veramente girare la testa.

Si tratta di una foto di lei in abito rosa, mentre si aggira tra i filari di uno chalet… nordico!

Come dice Miriam Leone stessa nella didascalia, infatti, la foto tra i filari è di una siciliana… al nord.

Il suo look è perfetto per portare un poco di romanticismo anche nelle “fredde” terre del nord Italia, tanto che all’inizio non avremmo mai creduto Miriam si trovasse altrove se non a casa!

Come possiamo fare, però, per copiare il suo look, femminile e completamente country chic?

Ecco le nostre proposte.

Copia il look di Miriam Leone: abito rosa e cappello di paglia

Un abito rosa antico, con il corpetto stretto e tanti bottoncini, per decidere quanto e come aprirlo.

Maniche a sbuffo e gonna ampia: basta così poco per avere un look perfetto ed alla moda? A quanto pare, la risposta è sì: parola di Miriam Leone!

Il capo che ti proponiamo noi è di MyMoe lo trovi sul sito di Zalando cliccando qui. Si tratta di un abito un poco più corto di quello di Miriam ma che è abbastanza fedele per il colore, maniche e struttura.

Ma, per quanto l’abito in sé sia decisamente fantastico, non basta lui da solo a creare la sensazione di un vero e proprio look country chic!

Per rendere il tuo outfit veramente country chic, infatti, devi aggiungere un elemento che “spezzi” (e quindi “campagnolo“) con lo chic.

Se il vestito, già da solo, evoca praterie e campi in fiore, possiamo ben dire che con gli accessori giusti o con la scarpa dal tacco alto, potresti comunque indossarlo in città.

Non ci sarebbe niente di male e per fortuna: almeno sai che se lo acquisti potrai usarlo per tantissimi altri look!

A rendere il look di Miriam Leone veramente unico (e country chic come dicevamo) è anche il suo cappello di paglia.

Attenzione: non si tratta di certo di un cappello qualsiasi! Il modello richiama quello del classico Panama: la visiera è più larga davanti e c’è una striscia grigia che fa tutta la differenza del mondo.

Noi ti abbiamo proposto questo di Anna Field che trovi sul sito di Zalando cliccando qui. Si tratta dell’accessorio perfetto per “esaltare” il tuo abito e, in ogni caso, puoi utilizzarlo senza paura per il resto dell’estate.

Insomma, adesso hai tutti gli elementi per sentirti una vera e propria diva del cinema in vacanza, che sfoggia con sicurezza elementi “contrastanti” creando un look country chic veramente unico.

Ancora davanti lo schermo? Speriamo per fare shopping online: non puoi assolutamente perderti questo abbinamento!