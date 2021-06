Euro2020, Eriksen si accascia privo di sensi, la reazione della moglie è da brividi – VIDEO

Paura ad Euro 2020: Eriksen della Danimarca si accascia per terra priva di sensi. La reazione della moglie è da brividi, video.

Paura ad Euro 2020 per Eriksen, centrocampista dell’Inter che, durante il match tra Danimarca e Finlandia al Parken Stadium, si è accasciato al suolo privo di sensi al 43′ del primo tempo. Immediati i soccorsi dei compagni e degli avversari che, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente chiesto i soccorsi.

I medici hanno immediatamente soccorso il calciatore effettuando un massaggio cardiaco anche con il defribillatore. Sono stati almeno tre gli interventi sul calciatore che è stato raggiunto sul campo anche dalla moglie. Quest’ultima, presente sugli spalti, è scesa immediatamente in campo lasciandosi andare alle lacrime.

La moglie di Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, stava assistendo alla partita tra Danimarca e Finlandia sugli spalti. Di fronte al malore che ha colpito il marito, è scoppiata a piangere raggiungendo il terreno di gioco dove è stata raggiunta da alcuni compagni di squadra del marito che l’hanno rassicurata abbracciandola mentre i medici continuavano ad assistere il calciatore.

Sabrina ed Eriksen stanno insieme da diversi anni e hanno due figli di cui il secondogenito è nato pochi mesi fa.

Dalle prime foto che stanno circolando su Twitter e come scrive la Gazzetta dello Sport, Eriksen sarebbe stato trasportato fuori dal campo intubato, ma cosciente. La partita è stata sospesa.

La Uefa, attraverso un tweet, ha poi rassicurato tutti sulle condizioni del centrocampista della Danimarca che è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono stabili.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021