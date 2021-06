Il rossetto matte è il top anche in estate: sceglilo come Giulia De Lellis

Il rossetto matte d’estate dovrebbe andare nel dimenticatoio? Molte pensano di sì, eppure questo make up labbra ha ancora tanto da offrire. Ecco come lo porta (in estate) Giulia De Lellis.

Se si volessero seguire le tendenze make up alla lettera si scoprirebbe che il trucco labbra lucido in estate conosce il suo momento clou dell’anno. Questo make up infatti regala alle labbra un aspetto fresco, giovane e leggero: tutto quello che vorremmo essere durante la bella stagione.

Il make up gloss per le labbra, però sta bene alle giovanissime e un po’ meno alle donne adulte o addirittura alle donne mature. Per queste ultime, infatti, le labbra lucide risultano un po’ “fuori tempo massimo” e pertanto abbandonare il rassicurante trucco matte in estate è un po’ doloroso quando si hanno più di 30 anni.

Se ne è accorta anche Kim Kardashian, che nel corso della sua epopea estetica è passata da labbra sempre super glossy a labbra matte e ben disegnate.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: il make up matte è adatto alla bella stagione oppure darà quel tocco di inverno che ci vorremmo a tutti i costi lasciare alle spalle?

Il rossetto matte di Giulia De Lellis è la risposta che stavamo cercando

Favorita dal fatto che le sta bene letteralmente qualsiasi make up, Giulia De Lellis qualche settimana fa ha posato con una giacca Fendi arancione super griffata.

Per lo shooting ha scelto un trucco molto leggero e naturale sugli occhi e ha deciso di mettere in risalto le labbra con un rossetto matte piuttosto scuro.

Il segreto del rossetto matte per l’estate infatti è tutto qui: la scelta del colore è assolutamente fondamentale per adattare questo make up a una stagione che fa della luce e della leggerezza i propri tratti caratteristici.

Via libera allora ai rossetti marroni, ma di preciso a quale tipo di marrone? L’ideale è orientare la scelta verso i marroni rosati, che danno alle labbra un tocco colorato senza risultare troppo artificiali.

Questi colori staranno benissimo alle donne con il sottotono caldo, mentre le donne con il sottotono freddo dovrebbero orientarsi verso toni di colore che contengano maggiori quantità di blu anziché di rosa e che quindi risulteranno più freddi. Il segreto in questo caso è non scegliere toni troppo scuri per non inciampare nell’indesiderato “effetto inverno”.

In questi ultimi mesi l’effetto plump è una tendenza fortissima: si tratta di un escamotage per conferire alle labbra più volume rispetto a quello che hanno davvero.

Naturalmente però va a braccetto con un make up dal finish lucido che non è quello che si desidera ottenere in questo caso.

Meglio allora utilizzare la tecnica ombrè per ottenere un effetto volumizzante dato dalla colorazione delle labbra e perfetto anche (forse soprattutto) con il rossetto matte.

La tecnica consiste nel disegnare il contorno delle labbra con una matita leggermente più scura del colore del rossetto. Successivamente si andrà a sfumare la matita verso l’interno con un pennellino e quindi si applicherà un leggerò strato di rossetto, che sembrerà naturalmente più chiaro verso il centro delle labbra e più scuro sul bordo esterno.

Per massimizzare l’effetto basterà applicare una punta di correttore o di fondotinta al centro delle labbra, per creare un punto luce che andrà sfumato e tamponato attentamente con le dita per renderlo il più naturale possibile.

Come si vede in questa foto, talvolta Giulia De Lellis (come Chiara Ferragni) sceglie tracciare il bordo delle labbra all’esterno di quello naturale della bocca, superandolo di pochi millimetri per dare un “effetto punturina”.

Un altro trucco per dare volume alle labbra è cancellare l’arco di Cupido, ovvero il piccolo spazio a forma di V che si trova al centro del labbro superiore: tracciare una linea dritta o quasi dritta tra le due punte della V farà sembrare immediatamente la bocca più piena.

Infine, se si intende puntare tutto sul rossetto matte anche in estate l’ideale è evitare assolutamente un trucco pesante sugli occhi, sempre per non ritornare al make up tipicamente invernale che vogliamo lasciarci alle spalle. La scelta di Giulia De Lellis anche in questo caso è assolutamente esemplare: ombretto chiaro e ciglia lunghissime.