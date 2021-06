Pensavi anche tu di essere pronta per il mare? La risposta è, ovviamente, assolutamente no! Ecco i cinque accessori must have in spiaggia per l’estate 2021 che devi assolutamente avere (oltre il costume).

Pensavi che per andare al mare ti servissero solo un costume ed un paio di ciabattine, vero? Bene, hai sbagliato!

Se sei una vera e propria fashion victim non puoi assolutamente presentarti al mare con accessori di “fortuna“, rimediati nel cassetto della tua casa al mare!

Fortunatamente per te abbiamo stilato i cinque must have che non possono mancare nella tua borsa per il mare.

Allora? Cosa aspetti? Li trovi tutti qui sotto!

Accessori must have estate 2021 per il mare: ecco la lista di quelli che devi avere anche tu

Aah, finalmente è ora di andare al mare. Costume, telo, occhiali da sole ed è fatta, vero?

La risposta è assolutamente no.

Per essere fashion anche al mare, hai decisamente bisogno di guardare questa lista di accessori e spuntare quelli che hai e quelli che… devi assolutamente comprare!

Le vere fashion victim, infatti, non si fermano neanche di fronte all’acqua del mare od alla potenza degli elementi: non puoi assolutamente farti trovare impreparata all’appuntamento con la moda estate e mare del 2021!

Ma di che cosa avrai bisogno sulla spiaggia in questa estate 2021? Non preoccuparti, non dovrai riempirti di gioielli (come fanno certe influencer da brivido) e neanche andare in spiaggia vestita e truccata di tutto punto.

La moda, negli ultimi tempi, sta cambiando e cercando di trovare un nuovo sbocco. Basta ad accessori costosi, pesanti, inquinanti e (soprattutto) inutili!

Adesso per essere cool in spiaggia bisogna portare qualcosa che sì, renda unico il tuo stile, ma anche che sia smart e (ovviamente) bellissimo!

Ecco cinque oggetti ai quali non puoi davvero più rinunciare e che tutti ti invidieranno in spiaggia: corpo perfetto? Bleah: sono arrivati gli accessori perfetti!

borsetta porta-cellulare : less is more e ce lo hanno insegnato tutte le case di moda che, quest’anno, si sono occupate di far tornare le minibag nei nostri armadi!

Se, però, la tipica borsetta che avrebbe sfoggiato Marissa di The O.C. non ti bastava, sappi che esiste un altro modello su cui devi assolutamente mettere le mani!

Si tratta di quella porta-cellulare , minuscola e che (ovviamente) ha spazio solo per il tuo telefono! Si tratta dell'ultimo accessorio sfoggiato da tutte le It Girl e non puoi assolutamente perdertelo! (Oltretutto è comodissima e perfetta per avere il telefono sempre con te).



: less is more e ce lo hanno insegnato tutte le case di moda che, quest’anno, si sono occupate di far tornare le minibag nei nostri armadi! Se, però, la che avrebbe sfoggiato di The O.C. non ti bastava, sappi che esiste un altro modello su cui devi assolutamente mettere le mani! Si tratta di quella , e che (ovviamente) ha spazio solo per il tuo telefono! Si tratta dell’ultimo da tutte le It Girl e non puoi assolutamente perdertelo! (Oltretutto è e perfetta per avere il telefono sempre con te). borraccia (termica) : idratarsi è importante, lo sappiamo. Per questo motivo, in spiaggia, oltre a Frozen Margarita e granite , è importante portarsi la propria riserva di acqua fresca!

Non puoi di certo tirare fuori una bottiglia di plastica ( bleah ) da un container formato famiglia se vuoi essere fashion anche sulla riva del mare!

Scegli una borraccia termica , dal design accattivante (e che tiene l'acqua fresca per giorni ) e sarai la più cool… in tutti i sensi!



: idratarsi è importante, lo sappiamo. Per questo motivo, in spiaggia, oltre a e , è importante portarsi la propria riserva di acqua fresca! Non puoi di certo tirare fuori una di ( ) da un container formato famiglia se vuoi essere fashion anche sulla riva del mare! Scegli una , dal design accattivante (e che tiene l’acqua fresca per ) e sarai la più cool… in tutti i sensi! bandana: questo è uno di quegli accessori che abbiamo tutti in giro per casa e che, puntualmente, ci dimentichiamo di tirare fuori se non l’ultimo giorno d’estate.

Quest’anno, invece, ricordati della tua bandana (o acquistala il prima possibile) e mettila in mostra subito!

Con la bandana puoi creare numerosissimi look (oltre a poterla incorporare come una vera Miranda Priestly anche nei tuoi outfit) ed essere fashion (oltre che fresca). Semplicemente, è l’accessorio perfetto!



mollette, mollettine ed elastici 90s : lo stile anni ’90 è qualcosa dal quale pur volendo (e non vogliamo) è impossibile liberarsi.

Meglio soccombere! Mollettine anni ’90 , elastici con le ciliegie, pettinature di (ormai) 30 anni fa: in spiaggia, questa estate, dovrai dimostrare di essere una vera e propria resident di Beverly Hilss 90210!

Crea la pettinatura che preferisci , in modo da non doverti trovare a combattere con i capelli anche al mare, ed impreziosiscila con le mollettine che preferisci.

Look d'impatto con zero impegno!



: lo stile anni ’90 è qualcosa dal quale pur volendo (e non vogliamo) è impossibile liberarsi. Meglio soccombere! , elastici con le ciliegie, pettinature di (ormai) 30 anni fa: in spiaggia, questa estate, dovrai di essere una vera e propria resident di Beverly Hilss 90210! Crea la che , in modo da trovare a combattere con i capelli anche al mare, ed impreziosiscila con le che preferisci. con zero impegno! cappello e borsa da mare in paglia (coordinate): ok, ok. Gli oggetti che vedi qui sotto non sono così coordinati (come ti abbiamo appena detto di fare).

L’idea, però, è quella di mostrati diversi tipi di accessori in paglia in modo che tu possa scegliere tranquillamente qualcosa che sia assolutamente nel tuo stile!

Quest’anno andranno molto le borse con delle scritte od i cappelli provvisti di nastri: insomma, ti basterà guardare bene per trovare lo stile che ti rappresenta al meglio e farlo tuo!

Il set coordinato, poi, ti renderà veramente unica e fashion (oltre che essere comodissimo!).



Ora che conosci tutti gli accessori must have per la spiaggia nel 2021 di cui dovrai fare sfoggio pena l’esclusione dal circolo delle It Girl, meglio sbrigarsi ed acquistare quelli che ti mancano!

Dopotutto sei solo ad una borsa di paglia e qualche fermaglio anni ’90 dalla gloria: perché fermarsi proprio ora?