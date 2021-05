Costumi da bagno, estate dopo estate ne compriamo a iosa ma quest’anno sono solo 5 i must have su cui puntare.

Quali costumi ci faranno perdere la testa in questa estate 2021? I dettagli su cui la moda mare ha deciso di puntare sembrano esser pochi ma chiari.

Cinque per la precisione saranno le caratteristiche dei costumi di questa stagione, molto precise ed estremamente decisive per identificare i modelli da acquistare senza se e senza ma.

Siete curiosi di scoprire quali sono questi dettagli? Continuate a leggere qui su CheDonna.it.

Cinque costumi must have estate 2021

Minimalismo e pezzi di sopra ben strutturati sembrano essere i due pilastri della moda mare 2021, estremamente versatile e passepartout.

Il ritorno agli anni ’90 che sta lentamente conquistando la moda in generale si fa sentire ora anche nel settore beachwear. Diversi elementi tipici di quell’epoca stanno tornando sui nostri costumi. Scopriamoli insieme:

Monocromatico – Che sia costume intero o bikini la parola d’ordine pare esser solo una: “tinta unita”.

Animalier e fantasie floreali anni ’90 – Grandi ritorno per il bikini che hanno più voglia di sbizzarrirsi. Alcune estati or sono simili fantasie già ci avevano conquistato ma ora ritornano per farci assaporare il gusto di una moda decisamente vivace.

Reggiseno con ferretto – Un po’ anni ’90 ma, a quanto pare, anche anno 2021. Addio, o quasi, al classico triangolo, senza coppa né sostegno: ora le donne vogliono un seno alto e pieno anche in spiaggia.

Monospalla – Altro ritorno dagli anni ’90 è il costume intero monospalla, certo non un passe-partout poiché alcune fisicità potrebbero non giovane ma senza dubbio un pezzo sfizioso, magari anche per qualche aperitivo in riva al mare:il fascino dell’asimmetrico colpisce ancora.

Catene – Il vezzo dei costumi sembra esser quest’anno il dettaglio stile gioiello. Anelli, catene e dettagli preziosi arricchiscono qua e là sia i costumi interi che i due pezzi. Chi saprà rinunciare all’anello al centro del reggiseno.

Ecco qua sotto un consiglio per gli acquisti per ciascuno dei modelli sopracitati: buono shopping mare!