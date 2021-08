Dayane Mello ha ritrovato l’amore dopo i dramma vissuti ed Amadeus si prepara per il cast della prossima edizione di Sanremo. Scopri tutte le news e i gossip del 24 agosto.

Dayane Mello, dopo aver vissuto un periodo difficile a causa della scomparsa prima di suo fratello Lucas e poi di sua madre, sembrerebbe aver ritrovato il sereno. La bella modella brasiliana, sul suo profilo Instagram, ha ufficializzato la relazione con il suo nuovo compagno. Curiosi di conoscere chi è il fortunato? per saperlo non basta fare che altro che guardare il nostro TG Pettegola, che trovate in fondo a questo articolo, ma attenzione perché le news del giorno non sono di certo finite qui.

Da Dayane Mello al duro sfogo di Federica Panicucci: i gossip del 24 agosto

Dopo Dayane Mello non mancano le novità sui programmi più attesi del piccolo schermo degli italiani. Partiamo con Amadeus che è stato confermato, per la terza edizione consecutiva, al timone del Festival di Sanremo. Il direttore artistico sembrerebbe essere già a lavoro per formare un cast degno di nota e tra i possibili artisti in gara spuntano i nomi di Sangiovanni ed Aka7even.

LEGGI ANCHE –> Jovanotti, vacanza d’amore con la donna della sua vita: foto

Anche Milly Carlucci sta affilando le unghie per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Sembrerebbe infatti che la conduttrice abbia chiamato un campione olimpico per gareggiare tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. C’è poi Federica Panicucci che si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro le fake news.

Di recente, infatti, si è parlata di una sua reazione eccessiva di fronte allo slittamento di Mattino 5. La conduttrice ci ha tenuto a smentire il tutto ed ha attaccato le più importanti testate che hanno riportato tale notizia.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone, fine vacanza super romantica: la verità sul nuovo amore

Per ultima, ma non per importanza, c’è il dolcissimo ricordo di Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea, attraverso un vecchio scatto, ha ricordato la scomparsa di sua madre. Un lutto che l’ha cambiata per sempre e che ancora oggi ha lasciato un enorme vuoto dentro di lei.