Pamela Barretta è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Oggi sfoggia un fisico da far girare la testa.

Pamela Barretta è un volto noto al pubblico del piccolo schermo. In quanto ha preso parte per numerosi anni al Trono Over di Uomini e Donne. La dama durante il suo percorso all’interno del programma non è di certo passata inosservata, non solo per il suo forte temperamento, ma anche per la sua relazione con Enzo Capo che purtroppo non è andata come entrambi speravano.

Pamela aveva ritorno al dating show di Maria De Filippi anche durante l’ultima edizione mandata in onda, anche se soltanto per qualche puntata per poi sparire nel nulla. Nonostante sia passato pochissimo tempo dalla sua assenza sul piccolo schermo degli italiani, Pamela è apparsa sul suo profilo Instagram in splendida forma. Sfoggiando un fisico da urlo che non era possibile intravedere durante la sua permanenza all’interno del programma.

Pamela Barretta dopo Uomini e Donne, nonostante non sia più una ragazzina, ha sfoggiato un fisico da fare invidia ad una ventenne. Voi l’avreste mai riconosciuta?

Pamela Barretta di Uomini e Donne: com’è diventata dopo il Trono over

Pamela Barretta fino a qualche tempo fa è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, ma da qualche tempo a questa parte ha preferito allontanarsi dal mondo del piccolo schermo degli italiani per dedicarsi ad altri progetti. Nonostante ciò rimane una delle ex dame del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 ad essere maggiormente seguite dal pubblico della rete sui social. Segno che il suo percorso non è rimasto indifferente ai loro occhi e che durante il corso di quei mesi è riuscita a fare breccia nel loro cuore.

LEGGI ANCHE –> “Non abbiamo più alcun rapporto”: ex tronista fa esplodere la bomba su Uomini e Donne

Pamela Barretta, dopo la fine della sua esperienza sul piccolo schermo degli italiani, appare più in forma che mai e sui social ha mostrato uno scatto, che trovate in fondo a questo articolo, che ha catturato l’attenzione degli utenti della rete. In quanto sfoggia un fisico da urlo, in grado di togliere il fiato a tutti gli utenti della rete che hanno avuto modo di poterlo ammirare sui social. Tant’è che non sono di certo mancati i complimenti. Soprattutto da parte di donne, che non hanno potuto fare a meno di esaltare la sua fisicità.

LEGGI ANCHE –> Vi ricordate di Barbara De Santi di Uomini e Donne? Oggi sfoggia un fisico da urlo

Pamela di Uomini e Donne appare più in forma che mai. Segno che l’ex protagonista del Trono Over ha decisamente superato la prova costume quest’anno.