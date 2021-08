Uomini e Donne boom: svelato il nome della nuova tronista

La nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte e le prime indiscrezioni iniziano a circolare, a cominciare dal nome delle nuova tronista.

Secondo quanto rivelato da Raffaella Mennoia, in questi giorni inizieranno le nuove registrazioni di Uomini e Donne.

Tutto sembra pronto per partire ancorata volta al meglio e i fan naturalmente fremono per sapere che cosa li attendentesi dietro l’angolo all’inizio della nuova stagione televisiva.

E’ così che si scatena sul web la caccia alle primissime indiscrezioni. Sarà il trono over o il trono classico a prevalere? Chi saranno i protagonisti quest’anno del programma? Qualche piccola informazione in merito inizia a fare capolino e noi siamo qui per riferivi in merito.

Uomini e Donne: ecco chi è la nuova tronista

Maria De Filippi è pronta a sedersi nuovamente sulle scale di Uomini e Donne ma chi ci sarà sul trono davanti a lei?

Alcune indiscrezioni in merito iniziano lentamente a fari notare nel mondo del web e una di recente ha, per così dire, attratto la nostra attenzione. Perché? Perché si tratta di una delle informazioni più attese prima dell’inizio della nuova stagione del programma: chi saranno i nuovi tronista?

A quanto pare qualcuno in Sicilia ha delle interessanti informazioni in merito.

“Si vocifera a Catania che una delle tronista si chiama Giulietta è di Catania. Ho sentito parlare una cugina di una mia amica che sua cugina andava a registrare negli studi!! E che lei non poteva dire nulla. Questo è il profilo della ragazza”

A ricevere e diffondere la segnalazione che potete leggere qua sopra è stato il blogger ed esperto di gossip Amedeo Venza, pronto a lanciare la bomba “top secret”, come lui stesso la definisce.

Certo, per adesso abbiamo solo un nome e una città d’origine ma, come si suol dire, meglio di niente e, soprattutto, siamo sicure sia in realtà solo l’inizio. A breve emergeranno nuove indiscrezione e noi saremo qui per accoglierle e, ovviamente, riferirvele.