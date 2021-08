Bruschette leggere e golose? Scopri questa ricetta super veloce

Scopri come realizzare delle bruschette leggere e super golose. L’antipasto perfetto per sorprendere tutti con stile.

Quando si ha voglia di far bella figura a tavola con amici e parenti, un buon antipasto è senza alcun dubbio il miglior modo per iniziare. Si tratta infatti di un modo estemporaneo per mettere tutti a proprio agio offrendo qualcosa di poco impegnativo ma al contempo in grado di soddisfare il palato.

Le bruschette rientrano pienamente in questa categoria. E lo fanno ancor di più se realizzate in modo originale e gustoso. Un esempio? Le bruschette con fiocchi di latte, miele e noci. Perfette per sorprendere tutti ed in grado di aprire le danze a tavola.

Come realizzare delle ottime bruschette che siano anche leggere e golose

La prima regola per realizzare delle buone bruschette è senza alcun dubbio quella di far uso di ingredienti semplici e sani. In questo modo si potrà infatti contare su sapori genuini ed in grado di conquistare chiunque.

Nel nostro caso è quindi molto importante scegliere ingredienti di prima qualità al fine di esaltare ogni sapore. Scopriamo quindi cosa ci serve e come realizzare il tutto.

Ingredienti per 4 persone

Un filone di pane casereccio

Due confezioni di fiocchi di latte

Miele qb

Noci qb

Sale qb

Pepe qb

Iniziamo con il tagliare a fette il nostro pane (ancor meglio se integrale) tostandolo al fine di renderlo croccante.

Nel frattempo, aprire i fiocchi di latte (meglio optare per quelli classici e non del tutto privi di grassi) ed insaporirli con sale e pepe. Ricoprire la bruschetta con quanto ottenuto e versarvi sopra del miele e aggiungere qualche gheriglio di noci.

Una ricetta davvero semplice ma che con gli ingredienti giusti può dare il via ad un antipasto goloso e leggero che, per questo, sarà più che apprezzato e che volendo si potrà replicare anche come merenda o, in chiave dolce, per una colazione diversa dal solito.

Ciò che conta è dare spazio alla fantasia e sperimentare senza paura. Poter cambiare gli ingredienti in base alle proprie esigenze è infatti un punto a favore in grado di dar vita a risultati sempre nuovi e piacevoli.

Un esempio? I fiocchi di latte si possono sostituire con della ricotta di pecora alla quale aggiungere dei pistacchi al posto delle noci. Anche cambiare di volta in volta tipo di miele donerà alla bruschetta un sapore sempre diverso. E tutto per una ricetta in grado di adattarsi ad ogni esigenza.