Uomini e Donne: la coppia del Trono Classico si era da poco detta di Sì di fronte alle telecamere, ma nella vita reale è scoppiata la crisi.

Durante l’ultima parte di questa stagione di Uomini e Donne aveva visto formarsi, nella sezione del programma dedicata al Trono Classico, si era assistito alla nascita di numerose coppie. Purtroppo però dopo la fine della trasmissione, alcune hanno interrotto le loro strade mentre altre sono più convinte che mai della scelta fatta.

Purtroppo però per una coppia molto amata e da poco uscita dal programma, le cose non stanno proseguendo come sperato ed ad annunciarlo è stata la fidanzata attraverso le Instagram Stories. In quanto i fan avevano compreso che purtroppo le cose non stavano andando per il meglio. Stiamo parlando di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto che negli studi Elios di Roma, ma anche dopo la fine della trasmissione, sembravano essere più innamorati che mai, ma i primi problemi si sono subito presentati. L’ex corteggiatrice, come anticipato, ha rivelato che lei e il suo fidanzato stanno attraversando un momento di crisi.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto in crisi dopo Uomini e Donne

Massimiliano Mollicone e la sua fidanzata non stanno trascorrendo un momento facile per il loro amore, ma nonostante tutto sembrano avere intenzione di voler far funzionare le cose. Tant’è che Vanessa Spoto, mentre comunicava ai suoi fedeli sostenitori della notizia, era in compagnia della sorella di lui. Segno che i due non hanno alcuna intenzione di lasciarsi, ma di provare a sistemare le cose per poter proseguire con la loro relazione. Tant’è che fin da subito avevano chiarito di avere intenzioni serie per la loro storia d’amore.

“Io e Massimiliano non ci siamo lasciati“ ha subito chiarito Vanessa di Uomini e Donne, senza dare adito ad altri gossip sulla sua vita di coppia. “Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose“ ha poi confidando, rivelando che purtroppo non stanno passando un bel periodo. “Come avete visto sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no?” ha poi fatto notare agli utenti della rete, che avevano insinuato che l’amore tra lei e Mollicone fosse arrivato al capolinea. “Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui” ha poi concluso, provando a rassicurare tutte quelle persone che li seguono.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono in crisi, ma nonostante tutto sono più intenzionati che mai a far funzionare le cose tra loro e noi non possiamo che augurargli il meglio.