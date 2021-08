Gli stivali più trendy dell’autunno 2021! Ecco quali scegliere!

“L’estate sta finendo e un anno se ne va!” Così diceva la canzone di Righeira. Ma per noi amanti della moda, dopo l’estate, arriva il bello! Arriva l’autunno, con le nuove tendenze e le nuove mode! Ecco gli stivali più trendy dell’autunno 2021!

Manca ancora qualche giorno all’arrivo dell’autunno, ma si sa, dopo il 15 agosto, tutto cambia!

Le giornate assolate si accorciano, le temperature cambiano, finiscono le ferie e le vacanze e ci si prepara a settembre e ad affrontare l’anno nuovo che verrà.

Lo so, state già avvertendo la nostalgia per l’estate, per le ciabattine e i costumi! Per i copri costumi e i mini abiti!

Ma per noi amanti della moda questo periodo, invece, è il periodo più bello dell’anno! Volete sapere il perché? Perché l’autunno è la stagione in cui tutte le tendenze in fatto di moda dell’intero anno escono fuori!

Gli stilisti fanno le sfilate delle loro collezioni invernali, le influencer iniziano a postare sui social media foto su foto di outfit nuovi, tutti da copiare, e i negozi si riempiono di capi autunnali!

Perché diciamolo, l’estate ci piace, ma iniziamo ad essere stanche dei soliti outfit e tendenze! Vogliamo la novità!

Ed è proprio di novità che parleremo oggi, nella guida di stile di CheDonna più social e attuale di sempre!

Ebbene sì! Oggi parleremo degli stivali più trendy dell’autunno 2021! Vedremo quali modelli dovremo acquistare, quali sono assolutamente da evitare, come abbinarli ma soprattutto vedremo come risparmiare acquistano comunque lo stivale più trendy!

Siete pronte per questa guida di stile tutta autunnale? E allora diamo il via! Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sugli stivali più trendy dell’autunno 2021!

Ecco come scegliere, soprattutto a quale prezzo, gli stivali più trendy dell’autunno 2021! Tipologia, qualità e stile, tutto qui, su CheDonna!

Partiamo da un presupposto molto importante: alcuni modelli di stivali che proporremo in questa guida di stile sono in effetti delle nuove tendenze, altri li avevamo già visti, comprati e indossati, ma ci sarà comunque una sostanziale differenza! Quale? L’abbinamento! Le regole della moda stanno cambiando; ciò che era per noi scontato l’anno scorso è diventato ufficialmente OUT e viceversa!

Quindi bando alle ciance! Entriamo nel vivo di questa guida di stile e vediamo quali saranno gli stivali più trendy dell’autunno 2021!

stivali chelsea : questo è uno di quei modelli di stivale che è stato di tendenza la scorsa primavera, ed è tornato alla carica per l’autunno 2021. Come dicevamo prima, però, questo modello avrà un modo di utilizzo completamente diverso. Se l’anno scorso lo indossavamo con le tute monocolore o con i leggings e il felpone, quest’anno sarà tutta un’altra storia! Lo stivale chelsea è quel modello di stivaletto con il gambale alto fino a sopra la caviglia, punta stondata e suola in gomma con carrarmato. Indossatelo con una giacca taglio blazer lunga, chiusa da una cinta e portata a mo’ di vestito!

: questo è uno di quei modelli di stivale che è stato di tendenza la scorsa primavera, ed è tornato alla carica per l’autunno 2021. Come dicevamo prima, però, questo modello avrà un modo di utilizzo completamente diverso. Se l’anno scorso lo indossavamo con le tute monocolore o con i leggings e il felpone, quest’anno sarà tutta un’altra storia! Lo stivale chelsea è quel modello di stivaletto con il gambale alto fino a sopra la caviglia, punta stondata e suola in gomma con carrarmato. Indossatelo con una giacca taglio blazer lunga, chiusa da una cinta e portata a mo’ di vestito! texan i: questo modello di stivale, ossia il tipico da cowboy con punta e tacco basso quadrato, lo avevamo visto già l’anno scorso, ma non aveva lasciato proprio un segno nei nostri cuori. Quest’anno non possiamo farcelo sfuggire! Come abbinarlo? Sicuramente con i minidress e i gonnelloni potete indossarlo, ma l’outfit più giusto dell’autunno 2021 è quello del jeans straight, ossia dritti, portato all’interno dello stivale texano!

i: questo modello di stivale, ossia il tipico da cowboy con punta e tacco basso quadrato, lo avevamo visto già l’anno scorso, ma non aveva lasciato proprio un segno nei nostri cuori. Quest’anno non possiamo farcelo sfuggire! Come abbinarlo? Sicuramente con i minidress e i gonnelloni potete indossarlo, ma l’outfit più giusto dell’autunno 2021 è quello del jeans straight, ossia dritti, portato all’interno dello stivale texano! scarpa da equitazione : vi ricordate quello stivale stondato in punta, con tacco basso, e con il gambale alto fino al ginocchio, che si utilizza per fare equitazione? Ecco, quello diventerà il vostro migliore amico in autunno! Se non lo avete, dovete acquistarlo assolutamente! Abbinatelo con una camicia oversize lunga portata a mo’ di mini abito, e sopra un maglione gilet. Avrete creato un outfit casual chic in pochissime mosse!

: vi ricordate quello stivale stondato in punta, con tacco basso, e con il gambale alto fino al ginocchio, che si utilizza per fare equitazione? Ecco, quello diventerà il vostro migliore amico in autunno! Se non lo avete, dovete acquistarlo assolutamente! Abbinatelo con una camicia oversize lunga portata a mo’ di mini abito, e sopra un maglione gilet. Avrete creato un outfit casual chic in pochissime mosse! alto e a calzino: questo è l’ultimo ma non il meno importante. Lo stivale alto a calzino! L’anno scorso lo avevamo visto essere di tendenza, ma soprattutto con il tacco. Quest’anno sarà il MUST-HAVE dell’autunno, ma anche dell’inverno! Da indossare con abiti più lunghi che coprano l’attaccatura dello stivale, così da sembrare una vera e propria calza!

Un ultimo consiglio! Lo so che noi fashion lover vogliamo a tutti i costi avere il capo più giusto dell’anno il prima possibile, ma il consiglio che vi do è quello di “aspettare”! I primi modelli di articoli trendy saranno pochissimi e costeranno molto di più del vero valore di mercato!

Quindi, non fatevi fregare! Non acquistate subito! Controllate, confrontate i modelli e i prezzi, e poi scegliete! Non abbiate fretta, l’anno che verrà sarà lunghissimo, e ne avremo di tempo per essere trendy!

Termina anche per oggi la guida di stile di CheDonna più attuale di sempre, incentrata sugli stivali più trendy dell’autunno 2021!

Alla prossima guida di stile, con tanta moda, attualità e gossip!

Emanuela Cappelli