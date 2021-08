Una Vita anticipazioni: scoppia la guerra tra due dark lady

Ad Una Vita i colpi di scena non mancano mai. Questa volta a fare rumore, secondo le nuove anticipazioni della soap opera, ad Acacias 38 sarà un’inaspettata guerra tra due dark lady.

Una Vita continua la sua messa in onda, appassionando il pubblico del piccolo schermo con le avventure dei suoi protagonisti che sono sempre ricchi di colpi di scena. Non è passato inosservato l’arrivo ad Acacias 38 di Marcos e sua figlia Anabel. I due hanno fatto il loro debutto relativamente da poco e sono di ritorno dal Messico.

Padre e figlia hanno deciso di occupare la casa lasciata da Felipe, che ha deciso di trasferirsi per evitare di incontrare sua moglie Genoveva tutti i giorni. Per questo motivo sono alla ricerca di una domestica che possa dare loro una mano ed Anabel è più intenzionata che mai a volerne trovare una con cui instaurare un rapporto uguale a quello che aveva con la sua collaboratrice in Messica, ma l’impresa si rivelerà essere piuttosto ardua.

Per questo motivo ad un certo punto interverrà suo padre, puntando tutto su Soledad. Quest’ultima lo ha colpito perché durante il colloquio ha rimproverato sua figlia di aver interrotto l’uomo di casa e tra le due scoppierà una vera e propria guerra.

Anticipazioni Una Vita: Anabel mette a dura prova Soledad

Le nuove anticipazioni di Una Vita rivelano che Anabel non prenderà affatto bene l’arrivo della nuova domestica in casa. Tant’è che metterà a durissima prova la sua pazienza, facendo cadere anche del tè bollente di proposito sul tavolo e chiedendole di ripulire nell’immediato.

La donna, però, non ha alcuna intenzione di farsi intimorire da lei e le terrà testa dando via ad un vero e proprio sconto. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Il temperamento di Soledad non passerà inosservato nemmeno in soffitta, lo spazio dedicato alle domestiche di Acacias 38, mettendo subito in chiaro che nessuna deve invadere il suo spazio. Molto probabilmente la donna, come ogni personaggio che si rispetti, nasconde un segreto, e probabilmente le prossime puntate saranno incentrate sullo scoprire che cosa nasconde, ma attenzione perché i colpi di scena non finiscono qui.

Dopo i continui scontri con Anabel, pare che lei e Soledad riusciranno ad instaurare un rapporto rapporto. Quello di cui la ragazza era alla ricerca e che finalmente riuscirà a trovare in lei. Tanto da diventare una persona indispensabile per lei.

Le nuove puntate di Una Vita sono assolutamente da non perdere perché le sorprese, gli intrighi e passioni dei suoi protagonisti sono sempre pronti a stupire i suoi fedeli sostenitori.