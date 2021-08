Una Vita Anticipazioni: il verdetto che tutti aspettavano

Le Anticipazioni di Una Vita rivelano al grande pubblico il verdetto che da tempo ormai aspettavano. Giustizia è stata fatta?

Le anticipazioni di Una Vita fanno finalmente chiarezza su uno dei momenti più attesi e decisi delle nuove puntate che hanno catturato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo. Da tempo, ormai, i telespettatori sono curiosi di conoscere in che modo terminerà il processo che vede accusata Genoveva di omicidio. Un omicidio che la donna ha realmente commesso e che sta facendo tutto, grazie anche all’aiuto di Velasco che si è innamorato perdutamente di lei, per riuscire ad uscirne indenne, ma Felipe è più intenzionato che mai a far venire a galla la verità e per questo motivo sceglierà di fare un atto piuttosto coraggioso. Il giudice però crederà alla sua versione della storia o continuerà credere all’innocenza della dark lady di Acacias 38?

Il suo verdetto è pronto ad arrivare, lasciando, vi avvisiamo, l’amaro in bocca alla maggior parte dei telespettatori che speravano potesse esserci un lieto fine a tutta questa triste vicenda.

Anticipazioni Una Vita: il giudice prende la sua decisione su Genoveva

Le nuove puntate di Una Vita su canale 5 mostreranno al pubblico del piccolo schermo la decisione di Felipe. L’uomo, determinato a portare la verità a galla, testimonierà contro Genoveva, ma quest’ultima riuscirà a cavarsela ancora una volta, facendo leva sul suo passato, indicandolo come un uomo violento e pronta a tradire la sua compagna di una vita.

Felipe, invece, spera di poter rivelare pubblicamente la natura della donna, ma ottiene esattamente l’effetto contraria. In quanto tutti i presenti si convinceranno che Genoveva non è nient’altro che una vittima di un uomo violento che durante il corso di questo periodo non ha fatto altro che manipolarla a proprio piacimento.

Il giudice è pronto a prendere la sua decisione e giudicherà Genoveva innocente. Tant’è che sceglie di concederla la libertà immediata. La donna è al settimo cielo, pronta a riprendersi in mano le redini della sua vita e contenta di aver avuto Velasco dalla sua parte che è riuscito a smontare tutte le prove che la inchiodavano in questo processo.

Felipe però non è affatto contento della scelta presa dal giudice ed è più intenzionato che mai a volersi vendicherà. Segno che questa storia non è di certo finita qui ed i colpi di scena, si sa, ad Acacias 38 sono all’ordine del giorno.

Le anticipazioni di Una Vita hanno in maniera inevitabile deluso il pubblico del piccolo schermo, che si aspettavano di poter assistere al corretto svolgimento degli eventi, ma Genoveva è riuscita a farla franca ancora una volta.