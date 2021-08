Le anticipazioni di Beautiful hanno lasciato di sasso i fan: la coppia più discussa di sempre è pronta a tornare di nuovo insieme.

Beautiful durante il corso di questi anni ha insegnato ai suoi fedeli telespettatori che i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra i protagonisti della soap opera a stelle e a strisce, infatti, non esistono certezze. Per questo motivo, durante il corso delle puntate che a breve avrete modo di poter vedere in onda sul piccolo schermo nostrano, assisterete ad uno dei ritorni di fiamma più inaspettati di sempre. Di chi stiamo parlando?

Ci riferiamo ad una delle coppie più discusse di sempre. Ovvero quello formata da Eric e Quinn. Il divorzio tra i due, dopo il tradimento di lei con il giovane avvocato Carter, sembrava essere più che ufficiale ma all’ultimo minuto lui ha cambiato idea ad ha provato a riconquistare sua moglie. Ma ci sarà riuscito o lei preferirà dare un taglio netto con il passato e concentrarsi sulla sua nuova relazione? Le nuove anticipazioni di Beautiful fanno chiarezza anche su questo nuovo mistero.

Anticipazioni Beautiful, Eric cambia idea: il gesto lascia senza parole

Eric non appena si ritroverà davanti alla carte del divorzio avrà una sorta di illuminazione e chiederà a Quinn di poter dare una nuova chance al loro amore. Il motivo? Lo stilista si è reso conto di essere “colpevole” tanto quanto sua moglie. In quanto senti di essere stato lui ad averla spinta a cedere alla corte del giovane avvocato poiché non faceva altro che trattarla con sufficienza e freddezza. Non rispettando, dunque, la promessa che le aveva fatto di difenderla da tutto e tutti. Ma come reagirà lei di fronte a queste parole?

Quinn rimarrà piuttosto spiazzata. In quanto poco prima aveva giurato amore eterno al suo giovane amante, ma le parole di suo marito l’hanno in maniera inevitabile segnata. Per questo motivo dopo svariati momenti di indecisione comprende che il legame con Forrester è più forte di quanto in realtà immaginasse e sceglie di dare una nuova occasione non solo al suo matrimonio ma anche ad Eric.

Il ritorno di fiamma tra Eric e Quinn però non verrà affatto ben visto da Ridge e Brooke, che pensavano di essere riusciti finalmente a liberarsi della donna, ma nulla possono contro quello che sembrerebbe essere il vero amore. Nonostante ciò faranno di tutto affinché Eric possa cambiare idea e tornare sui suoi passi, ma lui sembra essere più deciso che mai a voler proseguire con questa unione.

Le nuove puntate di Beautiful sanno senza dubbio come tenere incollato il pubblico al piccolo schermo.