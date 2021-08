Andrea Nicole, tronista trans di Uomini e Donne: “Sono scappata”

Andrea Nicole è la prima tronista trans di Uomini e Donne. Prima dell’inizio del programma ha spiazzato il pubblico con queste parole.

Andrea Nicole passerà sicuramente alla storia del piccolo schermo degli italiani. In quanto è la prima tronista trans di Uomini e Donne. La giovane, nelle scorse ore, ha registrato la sua prima puntata all’interno del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, che tornerà in onda il 13 settembre, e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano dove spiega perché ha scelto di prendere parte al programma.

Andrea si è raccontata senza filtri, consapevole di avere un passato importante alle spalle, ma non per questo è meno determinata a trovare l’uomo della sua vita negli Studi Elios di Roma.

Uomini e Donne, Andrea Nicole ammette tutto: “Sono scappata dall’amore”

Andrea Nicole ha deciso di mettersi alla prova. Ora ha sentito infatti che è arrivato il momento giusto. In quanto per anni è sempre scappata dall’amore, ma ora non ha più voglia di fuggire ma di viversi a 360 gradi. Per questo motivo ha voluto prendere parte alla nuova stagione di Uomini e Donne. Nella speranza di poter trovare un uomo adatto a lei e che possa amarla per quello che è realmente.

Poco importa se alcuni sentendo la sua storia sceglieranno di lasciare lo studio, per Andrea questa è una sorta di selezione naturale e l’aiuterà a comprendere meglio chi potrebbe essere l’uomo che può stare al suo fianco.

“Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco” ha spiegato la tronista durante il corso della sua prima intervista, rivelando anche che i suoi genitori non hanno fatto i salti di gioia. Preoccupati delle critiche potrà ricevere durante questo nuovo percorso.

“Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto“ ha poi ripreso il discorso, rivelando il perché ha scelto di mettersi alla prova come tronista del dating show più famoso di sempre. “Ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte” ha poi concluso, rivelando che la reazione dei suoi corteggiatori è stata più positiva di quello che in realtà immaginava.

Andrea Nicole di Uomini e Donne è pronta ad iniziare il suo percorso al Trono Classico e il pubblico del piccolo schermo è curiosa di vederla all’opera e di conoscere il suo vissuto.