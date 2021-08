Striscia la Notizia: bomba in arrivo. È la sua prima volta al TG satirico: “Non vedo l’ora di iniziare”

Striscia la Notizia è pronta a ripartire e lo fa con due nuovi conduttori che mai si erano seduti dietro il famosissimo bancone del Tg di Antonio Ricci.

Nuova stagione televisiva al via e anche Striscia la Notizia è pronta a partire ma con delle grandi novità.

Superata la coppia Gerry Scotti – Michelle Hunziker un nuovo duo uomo donna è pronto a prendere il timone del Tg Satirico.

Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Striscia la Notizia: bomba nuovi conduttori

Lei ha commentato dicendo:

“Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la notizia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani il “bancone” più famoso d’Italia!”.

Lui poi è ancora più entusiasta:

“Evviva Striscia…questa è la notizia! Ringrazio Antonio Ricci.Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: Ma perché sei un virologo???. In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!!! Mi ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!”

Eh sì, sono proprio loro Alessandro Siani e Vanessa Incontrada condurranno Striscia la notizia.

Ad annunciarlo è stato un post sul profilo Instagram del programma che, presentando le foto dei due nuovi conduttori, così recitava:

“Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla 34esima edizione che torna su Canale 5 da lunedì 27 settembre. “

Entrambi i neoconduttori sembrano dunque felicissimi e, soprattutto, molto gradi di poter metter il loro nome nel firmamento di un programma che da sempre ha fatto la storia della TV.

Saranno nomi indimenticabili? Be’, per questo dovremo attendere e, soprattutto, stare a vedere.