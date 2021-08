Capelli secchi dopo il mare: il rimedio miracoloso vi fa ritrovare luce e morbidezza

By

Tornate dal mare i vostri capelli appaiono spenti, secchi e fragili come paglia? Niente paura: esiste un rimedio fai da te che può fare veri miracoli.

Bello concedersi lunghe giornate per rosolare al sole, giocare a Beach volley e fare nuotate a suon di maschera, pinne e boccaglio; peccato che poi si torna a casa e il risultato è sempre lo stesso: i capelli sono distrutti.

Salsedine, sole, cloro, sabbia e affini sono i peggiori nemici per noi donne e, soprattutto, per i nostri capelli. Non è un caso se sul finire dell’estate ci ritroviamo tutte con chiome aride, scolorite, fragili e crespe. Certo, un bel taglio può aiutare ma se volessimo invece un rimedio meno drastico?

Qualcosa si può fare e noi siamo qui per spiegarvi che cosa. Scopriamo allora insieme il rimedio fai da te che potrà donare nuova vita ai vostri capelli.

Il rimedio miracoloso per capelli secchi dopo il mare

Che cosa dobbiamo fare allora? Presto detto.

Innanzitutto prendetevi una giornata libera: potrebbe essere ideale una domenica casalinga o anche una giornata in smart working (ma assicuratevi di non avere call in agenda).

Ora, dopo il caffè della mattina, recatevi in bagno e mettetevi all’opera. Vi occorrerà un balsamo districante e nutriente e un olio naturale a vostro piacimento (consigliamo l’olio di cocco, quello di argan o di semi di lino).

Dovrete ora cospargere accuratamente i capelli con il mix di balsamo e olio e, solo quando saranno ben pregni, raccoglierli in uno chignon abbastanza largo. Ora siete pronte per proseguire con la vostra giornata.

Nel tardo pomeriggio o verso sera potrete procede a sciacquare via tutto (mi raccomando con grande cura) e poi applicare il normale shampoo: i vostri capelli saranno luminosi, ben idratati e, soprattutto, morbidissimi.

Ora non vi resta che provare: la prima giornata libera sarà quella giusta per mettervi all’opera. Se i vostri capelli hanno bisogno di aiuto avete appena scoperto come regalarglielo.