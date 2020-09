Capelli secchi: cause, rimedi e consigli da seguire

E’ importante prendersi cura dei capelli secchi, scopriamo le cause e i rimedi naturali efficaci così da far risplendere e idratare la chioma.

I capelli secchi e sfibrati, è un problema che purtroppo interessa diverse persone, le cause possono essere diverse.

Purtroppo le cause possono essere diverse, che possono variare da persona a persona. può dipendere da una scarsa idratazione ad una poca dei capelli. Infatti la mancata idratazione può determinare poca luce alla chioma e non solo anche le punte perdono tono e tendono a diventare fragili e a spezzarsi. Ma cerchiamo di focalizzare l’attenzione sulle cause dei capelli secchi e come rimediare, non solo con prodotti specifici. Inoltre ci sono alcuni errori che vanno evitati se si vuole una chioma perfetta e vitale.

Capelli secchi: le principali cause

I capelli secchi è un problema che interessa tutti, non solo le donne, purtroppo la chioma appare disidratata, poco luminosa. Inoltre le punte tendono a sfibrarsi quindi sono fragili e possono spezzarsi facilmente. Le cause dei capelli secchi sono varie, dobbiamo fare una distinzione tra cause esogene e endogene, esaminiamo in dettaglio.

1-Cause esogene

Sono legati a cause ambientali, fattori come il vento, il sole, salsedine e non solo anche le tecniche di colorazione, asciugatura dei capelli con piastre e arricciacapelli. Purtroppo i trattamenti come meches, colpi di sole, riflessi e tinture stesse, se vengono fatte con prodotti sbagliati possono determinare secchezza ai capelli. Non solo anche fare lo shampoo frequentemente, o utilizzare uno shampoo realizzato con sostanze aggressive, vanno a disidratare la cute e i capelli stessi. Ricordate che non si proteggono i capelli dal cloro, dalla salsedine, dai raggi solari e dall’inquinamento atmosferico, si può peggiorare la situazione.

2- Cause endogene

Le cause endogene sono determinate da fattori interni, che si possono attenuare in alcuni casi. Ci possono essere problemi ormonali, che possono inibire la normale funzione sebacea, talvolta ci possono essere problemi legati all’ereditarietà. Purtroppo anche seguire un’alimentazione sregolata, non mangiare regolarmente alimenti ricchi in acqua oppure non bere regolarmente 2 litri di acqua al giorno, potrebbe determinare la disidratazione dei capelli.

Alcune donne durante la gravidanza possono avere la chioma più secca e disidrata, ma cui sono anche casi contrari dove al chioma si ispessisce.

Anche una carenza di proteine, vitamine e minerali che sono essenziali per la giusta cheratinizzazione, che determina un indebolimento e assottigliamento dei capelli.

Però è importante specificare che si possono avere capelli secchi ma la cute grassa o secca, esaminiamo in dettaglio.

Capelli secchi e cute grassa : una contraddizione! No, si possono avere le punte secche e sfibrate, ma il cuoio capelluto grasso.Questo potrebbe dipendere dalla produzione eccessiva di sebo che non va ad idratare la chioma.

: una contraddizione! No, si possono avere le punte secche e sfibrate, ma il cuoio capelluto grasso.Questo potrebbe dipendere dalla produzione eccessiva di sebo che non va ad idratare la chioma. Capelli secchi e cute secca: in questo caso specifico purtroppo i capelli secchi dipendono da una scarsa secrezione sebacea, ma dipende da un mal funzionamento delle ghiandole sudoripare.Infatti ciò potrebbe determinare una scarsa idratazione della chioma.

E’ importante farsi seguire da un medico specialista soprattutto in caso di squilibri ormonali e genetici.

Come fare lo shampoo