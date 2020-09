Temptation Island, Carlotta spiazza: “Non sono più innamorata di Nello”

Carlotta ha confidato ad Alessia Marcuzzi a Temptation Island di non amare più il suo fidanzato Nello durante il falò.

La conduttrice però le ha detto di non dire frasi avventate, in quanto secondo lei era soltanto un pensiero buttato lì poiché presa del nervoso nell’aver visto il suo fidanzato sempre più preso dalla tentatrice Benedetta.

“No, Alessia” ha replicato lei delusa, che settimana scorsa è scoppiata in lacrime dopo il falò. “Ora sono delusa. Non ho più voglia di organizzare cose, di andare a vedere i mobili” ha spiegato Carlotta delusa a Temptation Island. Anche lui, però, non sembra essere indifferente ai video che la produzione sceglie di sottoporgli, in quanto inizia a sentire in lui una certa gelosia nel modo in cui lei si approccia ai tentatori.

Carlotta e Nello a Temptation Island: lui sempre più preso da Benedetto

Nello a Temptation Island, come anticipato, è apparso sempre più vicino alla single Benedetta. I due sono andati anche in gita in barca insieme e sono apparsi sempre più complici, vicinanza che ha dato fastidio a Carlotta che è convinta di averlo perso sempre, visto che lei aveva programmato di voler andare a vivere insieme.

Lui, per amore della verità, non si è mai sbilanciato in merito al suo rapporto con Carlotta, anche se si è infuriato dopo aver visto alcuni video, però non ha mai parlato di convivenza, cosa su cui invece la sua compagna preme un sacco.

Carlotta e Nello a Temptation Island stanno affrontando non poche difficoltà durante il loro percorso, ma in fin dei conti hanno riscontrato problematiche di coppia che possono essere ancora risolvibili, del resto lo pensa anche la padrona di casa Alessia Marcuzzi, a differenza delle altre coppie che sembrano essere purtroppo arrivate agli sgoccioli.