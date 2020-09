Temptation Island 2020: Nello perde il controllo dopo il falò dei fidanzati, i gesti di Carlotta che l’hanno fatto infuriare.

Nello fuori controllo nel villaggio di Temptation Island 2020. Tutta colpa del filmato che Alessia Marcuzzi gli ha mostrato durante il falò dei fidanzati. A far infuriare Nello è stato l’atteggiamento di Carlotta che, nel villaggio delle fidanzate, ha tirato fuori il suo lato più estroverso, lasciandosi andare a gesti che non sono piaciuti al fidanzato. In particolare, un tentatore si è avvicinato a lei provando a metterle un oggetto nel reggiseno del bikini. In spiaggia, inoltre, si è lasciata andare a balli e giochi che hanno scatenato la gelosia di Nello con cui è fidanzata da sei anni e che sogna di sposare.

Temptation Island 2020, lo sfogo di Nello contro Carlotta: “Un altro video così e faccio il casino”

Deluso, arrabbiato e amareggiato: Nello tira fuori il suo lato inedito nel villaggio di Temptation Island 2020 durante il falò con Alessia Marcuzzi. Dopo aver visto un filmato in cui Carlotta si diverte lasciandosi andare ad abbracci con i single ricevendo anche baci sulla spalla, Nello tira fuori tutto ciò che ha provato nel vedere quelle immagini.

“Mi hanno dato fastidio i suoi atteggiamenti, ma ora non ce la faccio a parlare”, ammette con gli occhi lucidi. “Sta facendo cose che io non sto facendo. Non l’ho mai vista così. Si fa abbracciare, non lo so…“, aggiunge non riuscendo a capire cosa stia accadendo alla donna con cui ha trascorso gli ultimi sei anni di vita.

Rientrato nel villaggio dei fidanzati, Nello dà sfogo a tutta la sua rabbia: “Mi vuoi sposare? Lui fa giurisprudenza. Io non faccio giurisprudenza, ma sono una macchina da soldi. Sono impulsivo ed ora spaccherei tutto. Andrei di là e farei un casino, mi conosco“, aggiunge mentre fuma nervosamente.

“Se vedo un altro video del genere, succesde il casino. Mi conosco. Durante il falò avrei spaccato il computer in diretta. Vaffa….”, aggiunge non riuscendo a trattenere la rabbia e la delusione per quello che ha visto.

Visualizza questo post su Instagram Immagini forti per Nello! Come reagirà? #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 Set 2020 alle ore 1:25 PDT

“Neanche la mia ragazza mi viene da dirle“, aggiunge poi mentre, solo nel villaggio, cerca di ritrovare la calma. Dopo le lacrime di Carlotta, dunque, è arrivato l’amaro sfogo di Nello.