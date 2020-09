Carlotta e Nello, lei piange a Temptation Island: “L’ho idealizzato”

Carlotta e Nello hanno iniziato il loro percorso a Temptation Island non nel migliore dei modi. Lei è scoppiata a piangere dopo aver visto un video di lui.

Carlotta e Nello hanno iniziato questa sera, insieme ad altre 5 coppie, il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island. Purtroppo non tutto è andato come sperato, in quanto il fidanzato ha lasciato i suoi problemi e le sue inibizioni al di fuori del programma, rilassandosi e scherzando con gli altri come non mai prima d’ora.

Quest’atteggiamento, come prevedibile, non ha fatto piacere alla sua fidanzata che, dopo aver ricordato la loro storia, ha rivelato che con lei è completamente diverso rispetto a quanto mostrato nel villaggio dei fidanzati.

“Con me non è così, qui si vede che ha deciso di lasciare i problemi al di fuori” ha spiegato lei. “Con me è sempre un musone, pensa soltanto alle cose da fare“ ha aggiunto. “Fa il piacione con tutte, mi sto quasi rendendo conto di averlo idealizzato per tutto questo tempo” ha concluso Carlotta al falò di Temptation Island di fronte ad una comprensiva Alessia Marcuzzi, per poi tornare nel villaggio delle fidanzate e lasciarsi andare ad un vero e proprio sfogo tra le lacrime.

Temptation Island, Carlotta delusa da Nello: “E’ una merd*”

Carlotta e Nello non hanno iniziato proprio con il piede giusto. Lei, una volta raggiunto il villaggio delle fidanzate ed aver visto alcuni video di lui che faceva il provolone con le single, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio.

La fidanzata di Temptation Island non si aspettava di certo che il suo compagno facesse apprezzamenti a livello estetico verso le altre, anche perché lei era molto convinta del suo aspetto e dell’interesse, anche da un punto di vista fisico, da parte di lui, ma non solo. Carlotta non si aspettava che lui confidasse agli altri che dopo un po’ di tempo passato insieme sia normale non dare molte attenzioni alla propria compagna.

“E’ una merd*” ha detto tra le lacrime lei, che poco prima insieme alle altre ha provato a consolare Speranza, che non se l’è passata bene con il suo fidanzato. “Mi ha sempre fatto passare per una matta, quando poi è andato a dire nel villaggio dei fidanzati che è normale che dopo anni lui non mi dia attenzioni” ha concluso piangendo.

Carlotta ha pianto a Temptation Island vedendo i video del suo fidanzato. Lui, invece, non sembra essere piuttosto colpito dalla loro lontananza o dall’atteggiamento assunto da lei nel programma. Almeno per il momento è soltanto intenzionato a divertirsi e niente potrà distrarlo da questo.