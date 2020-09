Alberto e Speranza spiazzano il pubblico di Temptation Island 2020: lui ammette di non essere innamorato, lei perde la testa.

La storia d’amore tra Alberto e Speranza è sempre più in crisi nel villaggio di Temptation Island 2020. Durante il falò delle fidanzate, Speranza continua a vedere filmati in cui il fidanzato si lascia sempre più andare con la single Nunzia con cui si concede spesso momenti solitari, lontani dal resto del gruppo. Alberto, invece, non ha ancora ricevuto un filmato della fidanzata di cui dice di non essere più innamorato.

Alberto è sempre più vicino alla single Nunzia. Nel filmato che Alessia Marcuzzi mostra a Speranza durante il falò, in mare, Alberto si lascia sempre più andare con la tentatrice Nunzia a cui regala, baci, abbracci e carezze. Un feeling e una complicità che ferisce Speranza che, dopo 16 anni, si ritrova di fronte un’immagine sconosciuta del fidanzato. Alessia Marcuzzi cerca di capire se, in 16 anni, abbia avuto degli allarmi, ma Speranza nega. “A parte qualche like sui social, non ho trovato altro anche se ho sempre avuto poca fiducia”, spiega Speranza che, di fronte ad un momento intimo sulla spiaggia del fidanzato con Nunzia, non nasconde la propria amarezza.

Poi arriva un altro filmato per Speranza in cui Alberto si apre con gli altri fidanzati. “Sei sicuro che non sei innamorato?”, gli chiedono gli altri protagonisti tra cui non c’è Gennaro che ha lasciato da solo il villaggio per decisione di Anna. “Sono quasi sicuro di non essere più innamorato. Sto mentalmente un pochino in crisi perchè pensare al male che sto facendo a Speranza mi fa male. Sedici anni sono sedici anni”, afferma Alberto nel villaggio dei fidanzati parlando con i suoi compagni d’avventura. Con Nunzia, però, ammette di essersi sentito più libero anche se non è ancora riuscito a lasciarsi totalmente andare.

Visualizza questo post su Instagram Speranza non crede alle parole di Alberto… e voi? #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 30 Set 2020 alle ore 2:36 PDT

“Lui è proprio cattivo. Ho tutte le mie risposte e lui deve uscire da solo”, afferma al falò Speranza dopo aver visto il filmato in cui Alberto, parlando con i fidanzati, sembra avere un ripensamento. “Hai smesso di amarlo?”, chiede Alessia Marcuzzi. “Non riesco a non provare un sentimento dopo tanti anni, ma ora mi fa schifo”, sbotta Speranza che non tollera più l’atteggiamento del fidanzato e sembra pronta a chiudere la storia dopo 16 anni.