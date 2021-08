Il trucco labbra nude dell’estate è quello che ha sfoggiato con estrema sicurezza la splendida Elisabetta Canalis: ecco come ricreare un effetto simile e sentirti bellissima praticamente al naturale.

Durante l’estate la voglia di truccarsi per molte donne è letteralmente ai minimi storici: tutto quello che si desidera è stare all’aria aperta, trascorrere più tempo possibile con gli amici e a divertirsi, passare davanti allo specchio soltanto il tempo strettamente necessario.

Per questo motivo almeno all’apparenza moltissime influencer praticamente smettono di truccarsi in estate, ma si tratta solo di un’illusione. La verità è che tutte le più belle dei social in realtà continuano a truccarsi, ma lo fanno con grandissima intelligenza e soprattutto molta attenzione a creare un trucco nude, quasi del tutto invisibile.

Ecco allora che spuntano le labbra bellissime, idratate e ben delineate di Elisabetta Canalis, che dopo averci conquistato con il suo fisico da urlo, ha attirato tutta la nostra attenzione con le sue labbra perfette.

Come ricreare il trucco labbra nude dell’estate secondo Elisabetta Canalis

Di certo Elisabetta Canalis ha labbra ben definite e naturalmente carnose, quindi può portare un trucco praticamente invisibile senza perdere nulla del suo fascino.

In realtà però molte donne possono indossare un trucco labbra nude in estate, soprattutto se realizzato con i prodotti e le tecniche giuste, in grado di donare alle labbra idratazione, volume e colore a lungo.

Ecco allora l’obiettivo a cui vogliamo puntare oggi e come raggiungerlo.

La base da cui partire per un trucco labbra perfetto sono certamente labbra super idratate e prive di screpolature e crosticine.

Si tratta ovviamente di un risultato che è possibile conseguire grazie a una buona alimentazione e a un’idratazione regolare, ma ovviamente ci sono accorgimenti cosmetici che possono fare moltissimo per migliorare l’aspetto delle labbra.

Innanzitutto uno scrub frequente ma delicato, realizzato con ingredienti naturali come il miele e lo zucchero è assolutamente fondamentale.

In seconda battuta, è importantissimo idratare le labbra con una passata abbondante di burro cacao almeno 15 minuti prima di procedere al trucco.

In questo modo si darà alla mucosa delle labbra il tempo di assorbire il burro cacao e rimanere idratate a fondo per molte ore.

C’è la possibilità però che il burro di cacao non si sia del tutto assorbito quando saremo sul punto di truccare le labbra: in questo caso è sempre meglio rimuovere l’eccesso con un fazzoletto di carta.

A questo punto sarà necessario correggere eventuali asimmetrie delle labbra (qui potrai trovare una guida completa sulle tecniche migliori da adottare per correggere il contorno) utilizzando una matita labbra dello stesso colore delle labbra.

La scelta del colore è fondamentale a questo punto, perché farà la differenza tra un risultato naturale e ben eseguito e un risultato insoddisfacente. Il consiglio è di farsi consigliare da una commessa del negozio di make up di fiducia.

Se il trucco labbra che utilizziamo di solito tende a sparire rapidamente nella zona centrale della bocca allora sarà un’ottima idea applicare un po’ di matita anche al centro delle labbra, per prolungare la tenuta del rossetto.

Per quanto riguarda il rossetto, la scelta può essere orientata su diversi tipi di prodotti, ma la regola da rispettare sempre è di non utilizzare tinte labbra. Questi prodotti hanno sempre un finish matte e tendono inoltre a seccare le labbra perché penetrano nella mucosa.

Anche se la loro durata è impareggiabile, quindi, non sono adatte all’effetto morbido e lucido che si desidera ottenere. Molto meglio orientare allora la scelta verso un classico rossetto in stick dalla finitura lucida. In questo caso però sarà strettamente necessario applicare un primer sulle labbra per fare in modo che il rossetto duri più a lungo.

Un trucco molto vecchio ma sempre assolutamente efficace per aiutare un rossetto cremoso a rimanere al suo posto più a lungo consiste nell‘applicare sulle labbra un singolo velo di un fazzoletto di carta, quindi picchiettare al di sopra di essa con un grosso pennello rotondo intinto nella cipria trasparente.

Per un effetto super naturale sarà importante, in ogni caso, utilizzare pochissimo rossetto. Per evitare che fuoriesca dai bordi delle labbra la nostra miglior alleata sarà la matita trasparente. Composta principalmente di cera, la matita trasparente impedirà al prodotto di sbavare.

Un’alternativa molto attuale al rossetto è costituita dai lip plumper leggermente colorati. Si tratta di prodotti quasi miracolosi, che aumentano le dimensioni delle labbra dando loro un aspetto turgido, morbido e ben definito. Hanno solitamente una finitura super brillante, che ci donerà esattamente il look di Elisabetta Canalis.

Infine, una considerazione: sarebbe orrendo avere labbra naturali, bellissime morbide ma … decorate da una piccola foresta di baffetti! Eliminare perfettamente la peluria del labbro superiore quando si realizza un trucco nude è assolutamente fondamentale. In estate si sconsiglia assolutamente di utilizzare la luce pulsata, perché l’esposizione al sole dopo il trattamento potrebbe generare odiose macchie scure. Molto meglio la ceretta araba con la tecnica a pallina, delicatissima e pratica da realizzare in casa anche in piccolissime quantità.