Guerra tra figlie di star: al Grande Fratello Vip scoppia la bomba

Al Grande Fratello Vip, prima ancora di iniziare, è scoppiata la guerra tra figlie di star molto famose nel bel paese: ecco che cosa è successo dietro le quinte.

Manca poco all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e sembrerebbe che il cast non sia ancora stato scelto del tutto, ma che manchino ancora dei piccoli ritocchi per debuttare a settembre su canale 5. Nonostante ciò non mancano nuovi retroscena sui vipponi che potrebbero varcare la famosa soglia rossa.

A rivelarli è il portale Blogo, che ha sempre dato in anteprima notizie che sono poi risultate essere vere, che anticipa che dietro le quinte è avvenuta una vera e propria guerra tra figlie di star. In un primo momento, infatti, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, si era fatto il nome di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, come possibile concorrente di Alfonso Signorini, ma qualcosa all’ultimo minuto sembrerebbe essere cambiato. In quanto a catturare l’interesse degli autori sarebbe stata anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che potrebbe occupare il posto di “figlia di” all’interno della casa più spiata d’Italia.

Jasmine Carrisi soffia il posto ad Anna Lou Castoldi al Grande Fratello Vip? Il gossip

Jasmine Carrisi avrebbe ottenuto la preferenza degli autori del GF Vip, che avrebbero preferito puntare su di lei piuttosto che sulla figlia di Morgan e Asia Argento, che in un primo momento sembrava essere la favorita. Il portale, però, ci tiene a precisare che nulla ancora è stato deciso. Questo non vuol dire che ci sarà un ripensamento su Anna Lou Castoldi, ma che non è detto che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso riesca a varcare la famosa soglia rossa. In quanto il cast è ancora tutto da decidere.

LEGGI ANCHE –> Protagonista più discussa dell’ultima edizione del GF VIP, dopo il dramma ritrova l’amore

Almeno per il momento, l’unica certezza sembrerebbe essere che Jasmine sia riuscita ad ottenere la meglio su Anna Lou. Entrambe hanno molto in comune ed è per questo, forse, che gli autori hanno preferito puntare soltanto su una delle due e non su entrambe. In quanto sembrerebbero avere un vissuto molto simile.

Tutte e due sono figlie di grandissimi artisti ed entrambe stanno provando a farsi strada nel vasto mondo dello spettacolo. L’unico nome certo al momento sembrerebbe essere quello di Katia Ricciarelli , che non è di certo nuova al mondo dello spettacolo in quanto in passato ha preso parte anche a La Fattoria di Barbara d’Urso.

LEGGI ANCHE –> Clamoroso colpo di scena: la coppia vip più discussa è tornata insieme

Il cast del Grande Fratello Vip 2021 non è ancora stato scelto in maniera ufficiale e i colpi di scena possono presentarsi dietro l’angolo.