Sanremo 2022: Amadeus affila le unghie. Due nomi bomba si fanno largo

Sanremo 2022 è pronto a stupire il pubblico del piccolo schermo. Amadeus avrebbe in serbo due nomi bomba per il nuovo cast.

Sanremo 2022 si farà e come ormai ufficiale, confermato dal diretto interessato stesso, per la terza volta consecutiva, al timone del progetto, ci sarà Amadeus. Il conduttore, durante le due stagioni precedentemente condotto, è riuscito a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo nostrano, facendo raggiungere alla nota manifestazione musicale veri e propri risultati da record, che non si vedevano da svariati anni.

Per questo motivo, il conduttore è più intenzionato che mai a riottenere gli stessi risultati anche per il prossimo anno e secondo recenti indiscrezioni trapelate in rete dal portale 361 magazine, avrebbe messo gli occhi su ben due nomi bomba per il cast di Sanremo 2022. Due artisti che, seppur emergenti, sono riusciti durante il corso di questi mesi non solo ad attirare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo, ma anche a scalare le classifiche dei brani più venduti del bel paese.

Anticipazioni Sanremo 2022, Amadeus pronto a tutto: i due nomi bomba da Amici

Amadeus sarebbe più intenzionato che mai a ripetere per la terza volta consecutiva il successo ottenuto durante le passate edizioni da lui condotte e se la presenza di Fiorello sembrerebbe essere incerta, si fa leva su artisti che possano riscontrare l’interesse del pubblico del piccolo schermo. Sono loro infatti, inutile negarlo, a determinare il successo o meno di un progetto e siamo sicuri che se i due nomi trapelati in rete dovessero trovare conferma all’interno del cast di Sanremo 2022, non passerebbero di certo inosservati.

Ma su chi avrebbe messo, dunque, gli occhi il conduttore e direttore artistico della karmesse musicale italiana più attesa e amate di sempre?

Secondo il portale 361 magazine, il conduttore avrebbe messo gli occhi su ben due artisti che hanno avuto modo di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo mediante la loro partecipazione all’ultima edizione andata in onda di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando infatti di Sangiovanni, vincitore della categoria canto ed in cima alle classifiche grazie al suo ultimo singolo Malibù, e Aka7even, che è pronto a conquistare anche la Spagna attraverso una nuova versione della sua hit estiva Loca.

Qualora Sangiovanni ed Aka7even dovessero finire realmente per far parte del cast della prossima edizione di Sanremo, presentando due brani nuovi di zecca, sarebbe decisamente un colpaccio per Amadeus. In quanto riuscirebbe ad accaparrarsi quella fetta di pubblico composta da giovanissimi che pur di supportare i loro beniamini, reduci dall’esperienza dal talent show di successo di canale 5, seguirebbero con attenzione l’intera manifestazione musicale.