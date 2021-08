Amici 20: inimmaginabile ritorno di fiamma. Gli indizi sono inequivocabili

Si diceva che lei avesse già voltato pagina, che i due ex di Amici 20 non fossero fatti per stare insieme ma ora nuove indiscrezioni cambiano tutto.

In estate tutti si concentrano sui nuovi amori, alcuni si riveleranno semplici flirt e altri saranno destinati invece a durare. C’è però poi un altro filone che decisamente meriterebbe una maggior attenzione: i ritorni di fiamma.

Eh già, “certi amori fanno die giri immensi e poi ritornano” come disse Venditti e oggi vogliamo parlare proprio di un ritorno.

Una coppia nata tra i banchi di Amici 20 sembrava destinata a non decollare mai e invece, sotto il sol leone, pare aver trovato una nuova energia.

Amici 20, la coppia ritrova l’intesa vincente

E pensare che tutti avevamo creduto alle nuove voci, quelle che volevano la nascita di un certo interesse tra due ex allievi di Amici 20. Invece, a sorprendere i fan, giunge il ritorno di fiamma, la coppia data per spacciata e che invece pare aver ritrovato l’intesa vincente.

Il gossip dell’estate voleva che ad andare d’amore e d’accordo fossero Aka7even e Rosa Di Grazia: tra i due sembrava esserci una complicità destinata ad andare molto lontano ma adesso recenti voci di corridoio cambiano ogni cosa.

Recentemente sono emersi infatti alcuni piccoli indizi che portano a pensare che tra Deddy e Rosa Di Grazia possa essere tornato il sereno.

Il primo momento sospetto si è verificato durante una diretta Instagram del cantante torinese. A sorpresa è entrata anche Rosa che ha commentato con ben tre cuori. Certo, ciò potrebbe voler dire solo che tra i due non c’è l’astio che molti credevano ma poi altri elementi si sono aggiunti a motivare una certa speranza.

Un amico di Deddy ha pubblicato su Instagram un video in cui il cantante intona Potremmo Ritornare di Tiziano Ferro. I fan hanno sottolineato come il testo del brano sia a dir poco inequivocabile, per non parlare poi delle immagini che scorrono sulla televisione che si può vedere sullo sfondo del video, immagini di Amici nelle quali Rosa e Deddy si baciano.

Infine ci sarebbe lo zampino proprio di lui, Aka7even. Il ragazzo sarebbe non il nuovo spasimante di Rosa Di Grazia bensì un vero e proprio cupido. Su Twitter il cantante ha infatti pubblicato un post inequivocabile, diretto quasi certamente ai due amici:

“Ho una freccia come cupido. Buongiorn a stanz!”

La coppia è dunque pronta oramai a fare un nuovo tentativo? Be’, noi non vogliamo correre ma se son rose…