Barbara d’Urso ha ricordato quel terribile lutto che l’ha cambiata per sempre, condividendo l’immenso dolore che porta nel cuore.

Barbara d’Urso, nonostante non vada in onda sul piccolo schermo degli italiani a causa della consueta pausa estiva, non ha mai abbandonato i suoi fedeli sostenitori. Condividendo gioie e dolori di questo periodo lontano dalla tv. Per questo motivo nelle scorse ore non ha potuto fare a meno di informare il suo pubblico dell’immenso dolore che sta provando in questi istanti. In quanto oggi rappresenta per lei una delle giornate più difficili da affrontare.

Barbara, armata di coraggio, ha trovato la forza dentro di sé per rivelare il tripudio di emozioni che sta provando in questi istanti ricordando il momento in cui quando era poco più di una bambina le hanno comunicato della scomparsa di sua madre. Un episodio che nonostante sia avvenuto molti anni fa, ha provocato una profonda ferita dentro di lei e che ancora oggi non riesce del tutto a ripristinare.

Barbara d’Urso è distrutta dal dolore, ma i suoi fedeli sostenitori hanno trovato, seppur a distanza, il modo per non farla sentire sola in questo periodo così difficile per lei.

Barbara d’Urso ricorda la scomparsa di sua mamma: un colpo al cuore

Barbara d’Urso non ha potuto non ricordare questo triste giorno, pubblicando sui suoi profili social un vecchio scatto che la immortala quando era poco più di una bambina ed era in compagnia della sua mamma. La bella conduttrice partenopea ha deciso di accompagnare a questo vecchio ricordo alcune toccanti parole, condividendo quello che non aveva mai detto prima al suo fedele pubblico.

“Mamma ci ha lasciato, Titti” ha esordito la conduttrice, ricordando le precise parole che tanti anni fa le annunciavano la scomparsa di sua madre, di cui indossa sempre un oggetto a cui era molto legata. “E’ un coltello mi squarcia l’anima“ ha subito aggiunto, rivelando che cosa ha provato in quel preciso istante in cui la sua vita è cambiata per sempre. Senza mai tornare più quella che era un tempo.

“23 agosto 1968” ha poi concluso, ricordando la data in cui la vita ha deciso di strapparle per sempre la sua mamma. “Sempre con me ❤️” ha aggiunto perché nonostante non sia più fisicamente con lei, sua madre vivrà per sempre nel suo cuore e niente e nessuno potrà mai allontanarla dal posto speciale che la bella conduttrice partenopea le ha riservato.

Barbara d’Urso ha ricordato la scomparsa di sua madre. Un evento che ha per sempre cambiato la sua vita e che le ha fatto indossare subito una corazza ed abbandonare la bambina che era per fare subito spazio ad una giovane donna che nonostante la giovane età è stata costretta a fare i conti con una delle realtà più terribili di sempre.