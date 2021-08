Federica Panicucci, arriva la batosta in vacanza: nessuno se lo aspettava

Federica Panicucci si stava godendo le vacanze estive, quando ha dovuto fare i conti con una brutta notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Federica Panicucci stava vivendo un vero e proprio periodo d’oro, non solo dal punto di vista privato ma anche lavorativo. La bionda conduttrice, infatti, aveva da poco concluso una stagione televisiva ricca di successi. In quanto Mattino 5 è risultato essere uno dei programmi più seguiti della sua fascia oraria, facendo collezionare ascolti record a Mediaset.

Per questo motivo la Panicucci non vedeva l’ora di tornare sul piccolo schermo degli italiani, così come il suo fedele pubblico che in queste settimane di assenza dal mondo della tv non vedeva l’ora che lei potesse fare il suo ritorno sulle scene ma così non sarà. O almeno non a breve. In quanto Mediaset ha scelto di slittare l’inizio di Mattino 5 e la motivazione di tale scelta da parte dell’azienda fa temere il paggio ai fedeli sostenitori di Federica Panicucci. Ecco perché.

Mediaset fa slittare Mattino 5: brutto colpo per Federica Panicucci

La notizia è stata in un primo momento lanciata dal portale Dagospia, ma subito dopo ha trovato conferme ufficiale. Il portale, infatti, aveva anticipato che la partenza di Mattino Cinque sarebbe slittata in quanto il programma che è stato chiamato a sostituirlo, Morning News, sta collezionando ottimi ascolti. Tanto da spingere l’azienda a volerne prolungare la messa in onda, facendo iniziare in un secondo momento il programma che da anni ormai vede Federica Panicucci nelle vesti di padrona di casa.

Come anticipato, dopo il lancio dell’indiscrezione in rete, la notizia è stata subito confermata ufficialmente. In quanto Simona Branchetti, che conduce Morning News, ha informato il pubblico del piccolo schermo che il suo programma li terrà compagnia ancora per un po’. Precisamente fino al 17 settembre. Per questo motivo, vista l’inaspettata scelta di Mediaset, la partenza di Mattino Cinque è stata rimandata e non ritornerà ad inizio mese come precedentemente stabilito.

Un cambio di programma che fa tremare i fan della Panicucci, che di recente ha replicato ad una pesante insinuazione nei suoi confronti, che iniziano a sospettare che la scelta dell’azienda possa non essere temporanea, ma ci sembra davvero improbabile che opti per la cancellazione o la sospensione del format. Visto che mai come durante la passata stagione è riuscita a collezionare veri e propri ascolti record.

Un brutto colpo per Federica Panicucci che dovrà dunque rimandare il suo ritorno sulle scene, ma potrà godersi qualche giorno di relax in più insieme alle persone che più ama in assoluto: i membri della sua famiglia.