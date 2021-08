Andrea Damante non smette di lanciare frecciatine alla sua ex Giulia De Lellis? Il gesto di lui non è passato inosservato.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo alcuni svariati ritorni di fiamma, hanno compreso che era meglio separare le proprie strade. Entrambi, ora, hanno voltato paginA, ma le frecciatine tra di loro non sembrano affatto mancare. Di recente l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di venire allo scoperto, mostrando ai suoi fedeli sostenitori l’ultimo arrivato Nella sua famiglia: Justin, il suo nuovo cagnolino.

Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, anzi. Andrea ha semplicemente voluto condividere questa gioia con tutti coloro che da anni ormai lo supportano durante il suo cammino. Peccato però che agli utenti della rete non sia affatto sfuggito che Justin è della stessa razza di Tommy, il cane che lui aveva regalato all’esperta di tendenze. Il gesto non è affatto piaciuto ai fan della De Lellis, che lo hanno trovato come l’ennesimo tradimento nei suoi confronti.

Giulia De Lellis: Andrea Damante “rimpiazza” Tommy

Il gesto di Andrea Damante non ha fatto impazzire, come anticipato, i fedeli sostenitori di Giulia De Lellis, che di recente ha raccontato su Instagram di aver vissuto una terribile esperienza, che hanno mostrato tutto il loro sdegno nei commenti sotto al post pubblicato da lui sul suo profilo Instagram, quello dove annuncia l’arrivo di Justin nella sua nuova famiglia.

“C’è un nuovo leone in città!” ha esordito il bel dj veronese. “Benvenuto Justin!” ha aggiunto. Come anticipato, il tutto è stato trovato di pessimo gusto da alcuni fedeli sostenitori della sua ex, che non hanno perso occasione per mostrare la loro visione in merito alla scelta di prendere con sé un cane uguale a quello regalato a Giulia: “Potevi sceglierne un altro diverso con tutti quelli che esistono al mondo” ha scritto una fan della De Lellis indignata, mentre c’è chi ha difeso il proprio beniamino affermando che Giulia in tutto questo non c’entra nulla e che lui semplicemente ama questa particolare razza di cani.

C’è anche chi, invece, sospetta che Andrea abbia scelto un cane uguale a Tommy semplicemente per rompere in maniera definitiva ogni rapporto con la sua ex. Visto che i due si vedevano di tanto in tanto a causa del loro piccolo a quattro zampe.

Andrea Damante ha scelto di non replicare alle critiche, preferendo concentrare le sue attenzioni soltanto sul nuovo piccolo di casa, ma una cosa è certa: tra lui e Giulia i sentimenti sono ormai finiti da tempo.