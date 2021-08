Una Vita anticipazioni: grave lutto ad Acacias, shock tra i fan

Le anticipazioni di Una Vita hanno lasciato i fan senza parole. Acacias è stata colpita da un grave lutto che cambierà le vite di tutti.

Una Vita, nonostante le calde temperature di queste settimane, non ha alcuna intenzione di andare in vacanza. Tenendo sempre compagnia i suoi fedeli sostenitori, che purtroppo dovranno fare i conti con un terribile lutto che colpirà le strade di Acacias 38.

Secondo le nuove anticipazioni, per quanto riguarda le puntate che saranno trasmesse dal 22 al 28 agosto, i personaggi della serie vivranno momenti tutt’altro che sereni e tranquilli. In quanto un lutto cambierà drasticamente le vite di molti di loro. Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, Genoveva è ricoverata insieme a suo figlio.

In un primo momento le condizioni di entrambi sembrano essere piuttosto stabili. Ma purtroppo si sa: nel mondo delle soap opera di stabile e tranquillo non c’è proprio niente. Genoveva dovrà fare i conti con il triste destino che la vita ha scelto per lei e le conseguenze faranno tremare e non poco Felice.

Anticipazioni Una Vita 22 – 28 agosto: grave lutto per Genoveva

Le nuove puntate di Una Vita inizieranno mettendo al centro della scena Genoveva. Come anticipato, lei e il suo bambino sono ricoverati in ospedale. In un primo momento le loro condizioni appaiono piuttosto stabili, tanto da far nascere la speranza che le cose finalmente possano andare per il verso giusto.

Nonostante ciò c’è qualcosa che non convince Felipe, che è sempre più preoccupato per l’intera faccenda che lo ha visto coinvolto. Tant’è che i suoi amici non mancheranno nel mostrargli tutto il loro supporto in questo periodo, facendogli notare che Mendez è all’oscuro di tutto e che non sospetta in alcun modo di lui. Per questo motivo sembra essere più convinto che mai a non voler iniziare alcun tipo di indagine.

Nonostante in un primo momento le sue condizioni fossero sembrate stabili, per Genoveva e suo figlio le cose iniziano a complicarsi. Tant’è che il suo medico non può fare a meno di informare Felipe di quanto stia accadendo. I sensi di colpa dell’uomo e non si placano e tutti gli abitanti di Acacis, per dare il loro supporto in questa terribile vicenda, scelgono di riunirsi in una preghiera collettiva.

Ma quanto funzionerà il loro gesto? La donna, poco dopo, riesce a riprendersi in maniera egregia. Tant’è che il medico rassicura tutte le persone che la conoscono e che sono in pensiero per lei: è fuori pericolo. Purtroppo però non si può dire lo stesso per il suo bambino.

Il bambino di Genoveva muore. Lei è distrutta dal dolore e quando Felipe lo viene a sapere cade in maniera inevitabile nel buio più totale.