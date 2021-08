Tommaso Zorzi non si trattiene e spiffera tutto: non avrebbe dovuto dirlo

Tommaso Zorzi non è riuscito a trattenere il segreto e ha svelato tutto ai suoi fedeli sostenitori anche se non avrebbe potuto.

Tommaso Zorzi è sparito per qualche giorno dai social. La sua assenza ha fatto in maniera inevitabile preoccupare i suoi fedeli sostenitori, considerato che il vincitore del Grande Fratello Vip è solito aggiornare loro con tutto quello che accade nella sua vita quotidiana. L’influencer ha spiegato che ha voluto prendersi qualche momento di pausa dai social e non per disintossicarsi dal mondo virtuale, ma per analizzare meglio alcuni aspetti della sua vita.

Tommaso è rimasto profondamente turbato da quanto sta accadendo in questi giorni in Afghanistan e per questo motivo ha deciso di prendersi qualche momento per se stesso, per realizzare quanto in realtà sia stato fortunato a poter nascere in questa parte del mondo, in occidente, dove ha la possibilità di essere se stesso. Per questo motivo ha scelto di staccare la spina, facendo preoccupare i suoi fedeli sostenitori che hanno sentito ora più che mai la sua mancanza. Per questo motivo, per farsi perdonare, ha deciso di dare loro una succosa anticipazioni che non avrebbe potuto rivelare.

Drag Race Italia: Tommaso Zorzi anticipa il periodo di messa in onda

Tommaso Zorzi per farsi perdonare dalla sua assenza dai social ha scelto di rispondere ad una sua fan che gli chiedeva quando sarebbe stato possibile vederlo di nuovo sul piccolo schermo. Visto che per ben 9 mesi no stop, tra GF Vip e l’esperienza all’Isola dei Famosi, non si è mai fermato.

Il fidanzato di Tommaso Stanziani ha rassicurato i suoi fedeli sostenitori, affermando che a breve tornerà in tv. In quanto durante il mese di settembre inizieranno le registrazioni di Drag Race Italia.

Tommaso, che di recente è stato protagonista di uno strano gossip insieme a Stefania Orlando, ha anticipato anche quando andrà in onda lo show. Almeno per il momento, salvo imprevisti, il programma dovrebbe iniziare a novembre e il pubblico del piccolo schermo potrà vedere l’idolo del web in una veste del tutto inedita rispetto a quella a cui si è abituato durante il corso di questi mesi.

Un’esperienza del tutto nuova quella del giudice, che segnerà anche il debutto del programma di successo ideato da Rupaul nel bel paese.

Tommaso Zorzi ha spoilerato quando inizia Drag Race Italia. Probabilmente non avrebbe dovuto farlo, ma i suoi fedeli sostenitori sono stati più che contenti per questa scelta. Ora non gli resta che attendere ancora qualche mese prima di rivedere in tv il loro amato beniamino.