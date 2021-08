Non è sfuggita la frecciata di Andrea Damante a Giulia De Lellis. Il gesto dell’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto infuriare i fan.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, inutile negarlo, sono state tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo. E ancora oggi, nonostante la relazione, dopo i vari ritorni di fiamma, sia ormai giunta al capolinea, c’è ancora una buona fetta di pubblico che li sostiene e spera di poterli vedere di nuovo insieme.

Questo però ci appare molto improbabile. Non solo perché entrambi hanno definitivamente voltato pagina ed hanno un’altra persona al proprio fianco, ma anche perché non si sono lasciati nel migliore dei modi. Considerato che lui l’ha accusata di essersi fidanzata con un suo caro amico. Mentre lei ha sempre smentito, affermando che Carlo Beretta era soltanto un conoscente con cui giocava a calcetto di tanto in tanto.

I rapporti tra i due, però, come anticipato, non sembrano essere dei migliori e nelle scorse ore ha fatto parlare, e non poco, il gesto di Andrea Damante contro Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis, Andrea Damante fa infuriare i fan: il gesto non piace

Andrea Damante di recente, ai microfoni di Fanpage, ha ammesso di essere realmente innamorato della sua compagna, Elisa Visari, affermando che per lei sta provando un sentimento che non ha mai provato prima. Tant’è che desidera mettere su famiglia con lei.

Alcuni utenti della rete, sentendo queste parole, si sono subito complimentati con lui, convinti che finalmente abbia messo la testa a posto. Tra questi, però, c’è stato chi oltre a complimentarsi ha lasciato commenti poco lusinghieri nei confronti delle sue ex fidanzate e lui invece di ignorare il tutto o dissentire, gli ha messo un bel “mi piace”.

“Questa ragazza è stupenda, lo è sempre stata e sempre lo sarà” ha esordito un fan dell’ex tronista di Uomini e Donne facendo riferimento alla sua nuova compagna Elisa Visari. “Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica“ ha poi tuonato, facendo chiaramente riferimento a Giulia De Lellis, che di recente ha beccato il suo ex, considerato che lei è l’unica donna famosa con cui abbia avuto una relazione. “Fai il bravo!” si è poi augurato l’utente in questione, come riportato da Amedeo Venza.

Il gesto di Andrea Damante non ha fatto impazzire i fan dell’esperta di tendenze. In quanto hanno trovato il tutto molto fuori luogo, soprattutto se si considera che Giulia è andata avanti con la sua vita. Senza lanciare mezze frecciatine nei confronti del suo passato. Passato che non ha mai rinnegato.

Anche Andrea, però, ha voltato pagina e come dichiarato da lui stesso, sembrerebbe che le cose con Elisa Visari stiano proseguendo per il verso giusto. Tanto da spingerlo a confidare pubblicamente di voler mettere la testa a posto e creare una famiglia con lei.