Victoria De Angelis, una dea con look total black sul palco

Victoria De Angelis torna sul palco con i Maneskin per un concerto e incanta tutti con un look total black: con il suo basso è una vera dea.

Victoria De Angelis incanta anche il pubblico di Praga che, venerdì 13 agosto, durante il Festival Rock for People, ha potuto assistere al concerto dei Maneskin che hanno regalato uno show elettrizzante. Attenti al look, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, anche per il concerto, si sono affidati a Nick Cerioni, lo stylist che cura non solo il loro look, ma anche quello di Achille Lauro.

Per l’occasione, i Maneskin hanno sfoggiato un look total black firmato MSGM. Pantaloni di pelle per tutti, canotta, camicia o top a differenziarli. L’outfit total black ha messo in risalto i capelli biondi e gli occhi azzurri di Victoria che, insieme al suo basso, ha conquistato tutto il pubblico che ha assistito al live.

Victoria De Angelis, una dea sul palco: sicura di sè, grintosa e bellissima

Sicura di sè, bellissima, grintosa, energica e con tanta voglia di divertirsi e accarezzare il suo basso che suona con naturalezza e disinvoltura diventando sempre più brava. Un talento coltivato sin da piccola a cui Victoria unisce una bellezza sconvolgente, frutto del mix delle sue origini italo-danesi.

Con un top nero e un pantalone di pelle, Victoria è salita sul palco insieme ai Maneskin che hanno regalato uno show infuocato sfoggiando la sua femminilità e sensualità resi ancora più evidenti dai capelli lunghi e biondi lasciati liberi di muoversi sulle spalle e due occhi azzurri esaltati da un make up semplice capace di renderla ancora più bella realizzato da Chantal Ciaffardini.

Appena ventunenne, Victoria è una giovane donna determinata, forte e sicura di ciò che vuole. A tutto questo unisce una bellezza che sfoggia con semplicità mostrandosi spesso al naturale ai fans che adorano vederla con stili diversi e che l’hanno ormai inconronata la regina del rock italiano. Il ritorno sul palco che Victoria aspettava da tempo le ha ridato anche quella luce che i musicisti ritrovano quando incontrano i fans durante il loro concerti.