Maneskin, il ritorno infuocato sul palco: che show a Praga

I Maneskin sono tornati in concerto e il live che hanno regalato al pubblico di Praga è stato sensazionale: show infuocato al Rock for People.

In attesa del tour italiano, i Maneskin scaldano i motori tornando sul palco del Festival Rock for People che si è svolto ieri, 13 agosto, a Praga. Con un look total black, con pantaloni di pelle, camicie, canotte e top dello stesso colore, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno infiammato il pubblico presente.

Un grande evento organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza previste in tempi di pandemia che, in quel di Praga, ha raccolto migliaia di persone che attendavano con ansia il live dei Maneskin che non hanno affatto deluso le aspettative. Lo show della band romana è stato un mix di energia, divertimento, adrenalina, passione che ha scatenato i fans, sempre più numerosi che hanno cantato e ballato trascinati da Damiano, vero animale da palcoscenico.

Oltre ad interagire con Victoria, Ethan e Thomas, come è solito fare, Damiano ha coinvolto tutto il pubblico sin dalla prima nota dando vita ad uno show infuocato che è piaciuto davvero a tutti.

Maneskin, lo show al Rock for People conquista tutti: la band rock nell’Olimpo della musica

Da Zitti e buoni, il brano con cui hanno vinto sia il Festival di Sanremo che l’Eurovision 2021 fino a I wanna be your slave, i Maneskin, sul palco del Rock for People, hanno regalato una performance da vera rock band. Tanti i brani energici con cui hanno fatto divertire tutto il pubblico.

LEGGI ANCHE—>Damiano David: le parole su Victoria dei Maneskin che emozionano i fan

Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno suonato sia brani dell’album “Teatro d’ira – Vol. I”, ma anche cover fino alla canzone che ha dato il via al loro grande sogno ovvero Chosen, l’inedito con cui superarono le audizioni di X Factor.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, nuova collaborazione internazionale? Victoria ago della bilancia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Sali (@roberto_sali)



Zitti e buoni, Beggin, In nome del padre, Bury a friend (cover del brano Billie Elish), I wanna be your slave, Somebody told me, Coraline, Close to the top, Chosen, For your love, Kiwi (cover del brano di Harry Styles), Lividi sui gomiti sono stati i brani in scaletta.