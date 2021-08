Una Vita Anticipazioni: misteriosa scomparsa ad Acacias

Una Vita, tutte le anticipazioni per la nuova stagione televisiva: ecco cosa succederà a settembre 2021 nella soap spagnola

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda a settembre, si partirà dal processo contro Genoveva per la morte di Marcia. Insomma sarà un settembre 2021, ricco di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati sul rapporto tra Felipe e sua moglie Genoveva che apparirà sempre più labile. La dark lady di Acacias, intanto, pur essendo stata scarcerata dopo l’accusa della morte di Marcia, sarà chiamata ad affrontare il processo. Intanto la cameriera Laura sparirà misteriosamente nel nulla.

Felipe dopo la scarcerazione di sua moglie continuerà a non credere nella sua innocenza, motivo per il quale deciderà di lasciare l’abitazione dove i due vivono insieme. Una scelta che, tuttavia, si rivelerà affrettata dato che permetterà a Genoveva di usare questo comportamento di suo marito per puntargli il dito contro. Felipe, quindi, si ritroverà ad essere tormentato da sua moglie e rischierà addirittura di dover affrontare un processo per abbandono del tetto coniugale.

Per Genoveva sarà il momento di affrontare il processo per la morte di Marcia. Felipe, che vuole inchiodare sua moglie e metterla con le spalle al muro, intende servirsi della testimonianza di Laura per arrivare alla risoluzione dei fatti e in questo modo attestare la reale colpevolezza della dark lady di Acacias.

Così Felipe si metterà sulle tracce della domestica ma non riuscirà a trovarla: Laura è scomparsa nel nulla e a poche ore dall’inizio del processo contro Genoveva, non si sa che fine abbia fatto. Nel corso delle prossime puntate della soap Una Vita del mese di settembre 2021, ci sarà spazio anche per la crisi matrimoniale tra Camino e Idelfonso.

Sebbene ormai i due siano sposati da un po’ di tempo, non hanno ancora avuto modo di consumare la loro prima notte d’amore insieme. Camino non saprà come gestire la situazione e così la crisi con suo marito diventerà sempre più forte. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Una Vita per il mese di settembre, rivelano che Felicia comincerà ad osservare degli atteggiamenti ambigui tra Camino e Anabel.