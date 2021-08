La bella e brava Serena Rossi ha conquistato ieri sera lo share più alto (11.3%) con il varietà musicale Canzone Segreta. E’ stato seguito da 1.454.000 spettatori. Insomma, un altro grande successo per la Rai.

Vi state chiedendo quale è stato il programma più seguito nella prima serata del 13 agosto 2021? Se la risposta è sì, un attimo di pazienza. Prima di analizzare i dati dell’Auditel, facciamo il punto sulla programmazione di ieri delle principali reti televisive.

Sui canali Rai sono andati in onda Canzone Segreta (Rai 1), Ella Schon – Una famiglia di troppo (Rai 2), La Grande Storia – Terremoto dall’Est (Rai 3).

Mediaset ci ha fatto compagnia con Ines dell’anima mia – Sangue e fuoco (Canale 5), Coppa Italia Fiorentina – Cosenza (Italia 1) e Il terzo indizio (Rete 4). Su La7, invece, è andato in onda Siamo tutti Alberto Sordi?

Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la prima serata di ieri.

Serena Rossi incanta tutti su Rai 1: share alle stelle!

Serena Rossi batte tutti e conquista la prima serata. Share altissimo per il suo bellissimo varietà musicale intitolato Canzone Segreta. L’attrice partenopea, oltre ad essere uno dei volti più amati del cinema italiano, ha anche un’ugola d’oro! Ecco tutti i dettagli sugli ascolti tv di ieri sera.

Canzone Segreta (Rai 1) – La replica della seconda puntata del varietà musicale condotto da Serena Rossi ha intrattenuto 1.454.000 spettatori, pari all’11.3% di share. Tra gli ospiti Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido.

Ella Schon – Una famiglia di troppo (Rai 2) – La serie tv in onda in chiaro è alla sua prima stagione. Ieri sera, con l’episodio Una famiglia di troppo, ha incuriosito 798.000 spettatori, totalizzando il 7% di share. La trama in breve. Alla morte del marito la protagonista Ella Schön, affetta dalla sindrome di Asperger, eredita non solo una casa sulla penisola di Fischland e tutta una serie di debiti, ma anche Christina e i suoi figli, ovvero “l’altra famiglia” del caro estinto.

LEGGI ANCHE –> Beautiful Anticipazioni: nozze con sorpresa per Steffy, Brooke sconvolta

La Grande Storia – Terremoto dall’Est (Rai 3) – Il programma a cura di Paolo Mieli, con la nuova puntata andata in onda ieri sera, è stato seguito da 566.000 persone, con uno share del 4.3%. Attraverso le testimonianze dei protagonisti, le voci degli storici e tante immagini esclusive, è stata analizzata la parabola del blocco sovietico, dall’epoca della Guerra Fredda al crollo negli anni Novanta.

Ines dell’anima mia – Sangue e fuoco (Canale 5) – Il quinto e il sesto episodio della serie tv spagnola trasmessi ieri sera hanno entusiasmato 1.263.000 persone, pari al 10% di share.

Coppa Italia Fiorentina – Cosenza (Italia 1) – La sfida tra i due club ha raccolto a video 816.000 spettatori (5.7% di share).

Il terzo indizio (Rete 4) – Il programma televisivo condotto da Barbara De Rossi e dedicato ai principali fatti di cronaca nera nazionali, ha tenuto incollati alla tv 682.000 spettatori, pari al 5.7% di share. Nella puntata riproposta ieri sera si è parlato anche del delitto di Bracciano in cui perse la vita la 16enne Federica Mangiapelo, uccisa dal fidanzato Marco De Muro.

Siamo tutti Alberto Sordi? (La7) – Il documentario ricco di spunti, dedicato al centenario della nascita di Alberto Sordi, è piaciuto a 312.000 spettatori, con uno share del 2.5%.

Gomorra – La Serie (TV8) ha segnato il 2.7% con 375.000 spettatori mentre, sul Nove, Rocky IV ha catturato l’attenzione di 491.000 spettatori (3.5%).

Insomma, le reti Rai possono festeggiare un altro grande successo. Dopo il boom di ascolti di Superquark, con l’inossidabile Piero Angela, ieri è toccato alla bravissima attrice napoletana Serena Rossi.